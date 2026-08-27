Mercato OM : Paixao, le départ de trop entre intérêt financier et risque sportif ?

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir d’Igor Paixao cristallise les tensions autour de la stratégie de l’OM. Alors que Frank McCourt et son entourage voient forcément l’intérêt financier d’une vente importante, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent conserver l’un des principaux atouts offensifs marseillais. Du côté des supporters, un départ du Brésilien serait également difficile à accepter après un été déjà marqué par les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Genesio et Lorenzi veulent préserver leur attaque

L’équation devient particulièrement délicate pour l’Olympique de Marseille. Cet été, le secteur offensif a déjà perdu plusieurs éléments importants : Mason Greenwood, parti à Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang, transféré à La Corogne, mais aussi Hamed Junior Traoré, prêté au Genoa.

Dans ce contexte, la possibilité de voir Igor Paixao rejoindre Sunderland représente un risque sportif supplémentaire.

Le Brésilien sort d’une préparation très convaincante et a confirmé sa montée en puissance lors de la première journée face à Strasbourg. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ne souhaiteraient donc pas perdre un joueur devenu central dans leurs plans offensifs.

Selon les informations évoquées autour du dossier, Paixao serait déjà d’accord avec Sunderland. L’opération pourrait atteindre environ 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus, même si aucun accord définitif entre les clubs n’est encore annoncé.

McCourt peut difficilement ignorer l’opportunité financière

La position de la partie sportive se heurte toutefois à la réalité économique du club. L’OM doit encore vendre, réduire sa masse salariale et dégager des marges avant de pouvoir recruter. Dans ces conditions, une offre importante pour Paixao possède forcément un intérêt du point de vue de Frank McCourt et de son entourage.

Mais vendre l’un des rares joueurs offensifs actuellement en pleine confiance comporte un autre risque : celui de devoir lui trouver un remplaçant immédiatement, sans garantie que Marseille puisse enregistrer rapidement une nouvelle recrue.

Chez les supporters, le message serait également difficile à faire passer. Dans un mercato jusqu’ici très morose, Paixao représente l’un des principaux motifs d’optimisme de ce début de saison.

Après Greenwood et Aubameyang, son départ pourrait donc être perçu comme celui de trop. Pour l’OM, le dossier résume parfaitement le dilemme de cette fin de mercato : assainir les finances sans sacrifier les ambitions sportives de Bruno Genesio.