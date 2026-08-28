Mercato OM : PAIXAO le départ de trop ? McCourt liquide, la colère des supporters monte…

Le dernier numéro de Débat Foot Marseille est disponible en replay. Au programme : une fin de mercato sous tension, le dossier Igor Paixao qui divise, Frank McCourt de plus en plus pointé du doigt et la colère grandissante des supporters.

Le possible départ de Paixao a forcément occupé une grande partie des débats. Alors que l’OM doit encore vendre pour débloquer son recrutement, la perspective de perdre l’un des joueurs les plus convaincants de ce début de saison passe mal.

Autres dossiers chauds évoqués dans l’émission : Quinten Timber, Emerson Palmieri et plus largement la stratégie imposée par la direction dans les derniers jours du marché.

Enfin, l’équipe s’est projetée sur le prochain rendez-vous de Ligue 1 avec l’avant-match Monaco – OM.