Mercato OM : Paixao, mais pas que…

Le dossier Igor Paixao se rapproche d’un dénouement. Selon La Provence, un départ de l’ailier brésilien avant la fin du mercato tient désormais nettement la corde. Mais même une vente importante du joueur ne suffirait pas à débloquer totalement la situation : l’OM aurait encore besoin de deux à trois autres départs de joueurs très bien rémunérés.

Paixao plus proche d’un départ

Selon La Provence, la tendance est désormais clairement à un départ d’Igor Paixao avant la fermeture du marché. L’OM ne serait pas disposé à attendre le mercato hivernal, encore moins juin 2027, dans l’espoir de céder le Brésilien à un meilleur prix.

En interne, la crainte serait notamment de voir le joueur se blesser dans les prochains mois et de perdre ainsi une partie importante de sa valeur marchande.

Le quotidien régional évoque même la peur d’une « catastrophe industrielle » si Paixao venait à se blesser avant une future vente.

Même vendu, Paixao ne suffira pas

Le point le plus important est ailleurs : le départ de Paixao ne règlerait pas à lui seul les problèmes financiers de l’OM.

Toujours selon La Provence, Marseille aurait encore besoin de deux à trois autres départs de joueurs très bien payés après celui du Brésilien.

Cela confirme l’ampleur du dégraissage encore attendu dans les derniers jours du mercato.

Sportivement, la perte de Paixao serait importante pour Bruno Genesio, qui souhaite conserver ses meilleurs éléments. Mais la direction semble désormais privilégier la nécessité de réduire rapidement la masse salariale et de récupérer des indemnités de transfert.

À quelques jours de la fermeture du marché, Paixao apparaît donc de plus en plus comme la première grosse sortie attendue, mais certainement pas la dernière.