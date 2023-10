Mercato OM : Papin avait tout de suite identifié le remplaçant de Marcelino

Dans son entretien accordé à TuttoMercatoWeb, Jean-Pierre Papin ne cache pas qu’il avait tout de suite identifié le remplaçant de Marcelino après son départ.

Avant même que Marcelino n’arrive, le nom de Gennaro Gattuso circulait autour de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain au tempérament de feu semblait être le casting parfait pour les Marseillais qui attendaient un coach « rock’n’roll » comme annoncé par Pablo Longoria après le départ d’Igor Tudor.

Il a les bonnes valeurs pour notre club

Dans un entretien accordé à TuttoMercatoWeb ce week-end, Jean-Pierre Papin est revenu sur le choix de faire venir le coach italien à l’Olympique de Marseille. Il affirme avoir tout de suite eu envie de le voir sur le banc marseillais, surtout en raison de ses valeurs communes au club.

« Maintenant, je suis conseiller du président de Marseille et je suis heureux que Gennaro Gattuso soit notre entraîneur, a expliqué JPP à TuttoMerccatoWeb. Il a les bonnes valeurs pour notre club. Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor, il a amélioré Alexis Sanchez qui est quelqu’un comme Giroud, c’est-à-dire un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard. J’ai tout de suite dit que Gattuso après Marcelino était le bon choix. Nous parlons beaucoup de Milan avec Gattuso, nous l’avons fait quelques minutes après la première rencontre à Marseille. J’espère qu’il pourra nous amener à atteindre nos objectifs »