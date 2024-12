Mercato OM : Pas de Pogba ! Dugarry liste les deux recrues à faire par Benatia !

Christophe Dugarry juge que l’OM ne sera pas en mesure de rivaliser sérieusement avec Paris sans deux renforts essentiels. Il estime que l’OM doit recruter un attaquant et un défenseur de haut niveau lors du mercato hivernal 2025 pour pouvoir concurrencer le PSG, malgré ses récentes victoires.

Christophe Dugarry, ancien attaquant de l’équipe de France, a exprimé ses réserves sur les besoins actuels de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato hivernal 2025. Interrogé sur RMC, il a précisé que malgré la série de trois victoires consécutives des Marseillais, il demeure sceptique quant à leur capacité à concurrencer le Paris Saint-Germain sur la durée cette saison. Selon Dugarry, l’OM ne doit pas se concentrer sur le recrutement de Paul Pogba ou d’un milieu de terrain, mais plutôt sur des renforts à des postes plus stratégiques.

« L’OM, malgré ses trois victoires d’affilée, ne me rassure pas. S’ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant et un défenseur de haut niveau », a-t-il déclaré. Dugarry estime que l’équipe marseillaise a besoin de renforts offensifs pour apporter plus de danger et de profondeur à son attaque. L’absence d’un véritable buteur de classe mondiale pourrait être un frein pour l’OM dans ses ambitions de tenir tête au PSG en championnat.

Il faut en priorité un attaquant et un défenseur de haut niveau — Dugarry

Duga: « L'OM, malgré ses trois victoires d'affilée, ne me rassure pas. S'ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant et un défenseur de haut niveau. Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible mais ils ne seront pas à la lutte »

En parallèle, l’ex-joueur de Bordeaux et Marseille insiste également sur la nécessité de renforcer la défense. « Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible, mais ils ne seront pas à la lutte », a-t-il ajouté, soulignant l’importance d’un défenseur solide pour encadrer l’arrière-garde.



Pour Dugarry, bien que l’OM ait un potentiel intéressant, un recrutement ciblé en attaque et en défense semble indispensable pour espérer rivaliser durablement avec le PSG.