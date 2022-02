Mercato OM : Pau López fait une annonce sur son avenir !

Recruté l’été dernier par l’Olympique de Marseille en provenance de la Roma pour concurrencer Steve Mandanda, Pau López en a dit plus sur son avenir.

C’était l’une des volontés de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a tenu à recruter un gardien de but pour le mettre en concurrence avec Steve Mandanda et préparer l’avenir. Pour remplir ce rôle, c’est Pau López qui est arrivé à Marseille en provenance de l’AS Roma. Prêté avec une option d’achat automatique de 15 millions d’euros, l’Espagnol est déjà définitivement olympien. En effet, il a disputé les 20 matches nécessaires à la levée de cette option.

C’est le moment où je me sens le mieux depuis le début de ma carrière – Pau López

À lire aussi : Mercato OM : Pau Lopez explique son choix, malgré Mandanda…

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a préféré aligner le portier espagnol à plusieurs reprises. Si personne ne s’y attendait, Pau López s’est installé comme un véritable titulaire dans l’équipe olympienne. En Ligue 1, il a réalisé pas moins de 10 clean-sheets cette saison. Avec 21 buts encaissés, l’OM est également la deuxième meilleure défense du championnat juste derrière Paris (19). Dans Insider, le gardien de but a fait le point sur son avenir et n’a pas caché sa joie d’être à Marseille.

« Mon intégration à l’OM ? Je me sens très très bien. Je suis très content de comment vont les choses pour le moment. Mais le monde du football n’a pas de mémoire. Le plus important, ce sera les résultats à la fin de la saison. Tout va bien, mais on arrive dans cette dernière ligne droite et cela ne servira à rien d’avoir fait tout ça si on n’obtient pas quelque chose dans les trois derniers mois. Moi je me sens bien, et c’est le moment où je me sens le mieux depuis le début de ma carrière. Dans ma tête, c’est très clair, je vais rester à l’OM pendant les quatre ans de contrat. » Pau López – Source : Insider (15/02/2022)