Mercato OM : Payet met un gros coup de pression sur sa direction !

Dimitri Payet est bien à Marseille et n’a jamais pensé à un départ lors du mercato hivernal. Par contre, le meneur de jeu annoncé clairement la couleur pour l’été prochain, si l’équipe n’est pas compétitive pour disputer la Ligue des Champions, il se posera les bonnes questions !

Interrogé sur son avenir, Dimitri Payet a été clair, il veut disputer la Ligue des Champions mais ne veut pas le faire avec un effectif insuffisant. Le milieu offensif a envoyé un message à son président, il n’exclut pas un départ si l’équipe est trop affaiblie cet été… Reste que le départ du second plus gros salaire du club pourrait s’avérer finalement intéressant pour le président Eyraud et sa priorité : l’état financier du club.

« Je l’ai dit, tout le monde connaît mon attachement au club et pourquoi je suis revenu. Cette année l’objectif c’est bien sûr de ramener l’OM en Ligue des Champions. Après, je rejoins le coach sur ce qu’il a dit. Se qualifier c’est bien mais la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et avoir un effectif qui ne nous permet pas de la jouer dans de bonnes conditions… Forcément, moi aussi je me poserai les bonnes questions à savoir si je dois rester ou s’il faut aller voir ailleurs. Oui, ça m’inquiète beaucoup. Est-ce que mes coéquipiers ont le même avis ? Non j’ai ma propre réflexion là dessus. Avec un effectif comme le notre avec des jeunes joueurs de qualité, forcément après une bonne saison, ça va attirer les convoitises. Mais si c’est pour vendre nos meilleurs joueurs, ce sera plus compliqué de jouer la Ligue des Champions. On voit Lille qui s’est qualifié et qui a vendu qu’un joueur de son effectif… Ce joueur manque beaucoup. Il suffit de peu pour handicaper une équipe. Donc forcément, je me pose des questions. J’en ai parlé avec le coach mais pas avec le Président. Ce n’est pas une réflexion exceptionnelle mais juste du bon sens. Aujourd’hui c’est tout à fait normal de vouloir se qualifier pour une compétition et, même si on ne dit pas qu’on va la gagner, vouloir au moins faire bonne figure. Passer les phases de poules ce serait déjà exceptionnel. Pour ça, il faut une effectif. Gérer le championnat, les Coupes… En terme de nombre, on n’est pas capables de tout gérer. Il faudra se poser les bonnes questions, savoir qui fait quoi et prendre ses responsabilités lors du prochain mercato. » Dimitri Payet : source : Conférence de presse