Mercato OM : Phrase choc et esquive… Mbemba se confie !

Mis à l’écart durant toute la saison 2024-2025 à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, désormais joueur du LOSC, est revenu ce dimanche sur Canal+ sur une période qu’il considère encore comme profondément marquante. Dans un entretien pour le Canal Football Club, le défenseur congolais de 31 ans n’a pas esquivé toutes les questions sur sa fin d’aventure difficile dans la cité phocéenne.

Mbemba, arrivé à Marseille en 2022, avait été écarté du groupe professionnel à l’été 2024, malgré son souhait de poursuivre au club. Cette situation avait déclenché plusieurs mois de tensions entre le joueur et l’OM, jusqu’à son départ vers Lille lors du dernier mercato.

Mbemba s’exprime sur son embrouille avec l’OM ! 👉 Entretien EXCLUSIF à retrouver en intégralité dans le CFC, ce dimanche à 19H30 sur CANAL+ pic.twitter.com/Tx1e4SNM7J — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 30, 2025

Mbemba évoque une période “douloureuse” et des mois de “torture morale”

Face aux journalistes de Canal+, Chancel Mbemba a une nouvelle fois exprimé sa peine. Interrogé sur les reproches formulés à son encontre par le club marseillais, il a répondu : « Mon avocat sait (ce que l’OM lui a reproché). Mais moi, c’est le foot ». L’international congolais, visiblement touché, a poursuivi : « Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse. C’est de la torture morale. Mais, je ne sais pas… je ne sais pas ! »



Ces déclarations confirment l’ampleur du malaise vécu par le joueur la saison dernière. Selon les informations publiées par L’Équipe, non confirmées par les parties, Mbemba aurait déposé une plainte visant l’OM et son président Pablo Longoria, plainte liée à des accusations de harcèlement moral et à des pressions autour de tentatives de transfert. Des éléments qui ont contribué à tendre davantage encore une relation déjà fragilisée.

Arrivé au LOSC cet été, Mbemba avait déjà décrit ses difficultés lors de ses premiers jours dans le Nord. « J’ai beaucoup souffert… J’ai beaucoup souffert », confiait-il. Quelques jours plus tard, il rappelait toutefois son attachement au club phocéen : « J’ai fait de très belles performances à Marseille. Je respecte le club et je dis merci au président Pablo, à tous les supporters et mes coéquipiers ».

Depuis le début de saison, le défenseur a retrouvé du temps de jeu et une dynamique positive avec les Dogues, disputant 10 rencontres, dont quatre en Ligue Europa où il a délivré une passe décisive contre le PAOK Salonique. Il s’est également illustré avec la République démocratique du Congo, qu’il a menée jusqu’aux barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026, notamment grâce à un but décisif contre le Cameroun et un tir au but transformé face au Nigeria.