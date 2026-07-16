Mercato OM : pisté par Marseille, il choisit un autre club de Ligue 1…

Alors que l’OM semblait intéressé par le profil de Pablo Pagis, le fils de Mickaël, ex- Olympien a finalement choisi de rallier la capitale et va signer un contrat de 5 ans avec le Paris FC, en quête de réaliser un mercato ambitieux, à l’image de celui de l’été dernier.

Une des révélations sous Olivier Pantaloni…

L’attaquant lorientais âgé de 23 ans portera donc les couleurs du Paris FC cette saison. Il rejoint un club ambitieux qui continue de se renforcer dans ce mercato estival. Pablo Pagis est la 3e recrue parisienne après Diego Coppola et Emmanuel Mbemba. Le transfert de l’ancien Merlus est estimé autour des 15M d’euros, hors bonus. Auteur de 10 et 4 passes décisives avec Lorient, Pablo Pagis fait partie des révélations de la saison 2025-2026 et vient donc renforcer le secteur offensif parisien. Il devrait notamment être appuyé par l’expérimenté Ciro Immobile, arrivé au mercato hivernal.

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Un profil polyvalent…

Si Pablo Pagis est considéré comme un attaquant de pointe, il peut également évoluer sur l’aile gauche. Sa technique alliée à sa capacité de pouvoir utiliser ses deux points viennent ajouter une corde à l’arc au secteur offensif du Paris FC qui compte déjà Illan Kebbal, Moses Simon, Ciro Immobile, Willem Goebbels, Alimami Gory, Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro…

Le Paris FC ambitieux pour cette nouvelle saison…

Racheté par la famille Arnault (LVMH), le Paris FC nourrit de grandes ambitions pour cette deuxième saison consécutive en Ligue 1. Avec l’arrivée récente de Liam Rosenior sur le banc parisien, le club vise une qualification en Coupe d’Europe pour la saison prochaine, preuve de l’envie débordante d’Antoine Arnault de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et concurrencer à moyen/long terme le Paris Saint-Germain…

Une chose est sûre : entre Paris FC, Lens ou d’autres écuries en embuscade sur le marché français, l’OM n’est plus seul à la table des grands projets ambitieux. Reste à voir quelles pistes la direction marseillaise activera pour combler ce secteur offensif, alors que le mercato entre dans sa phase la plus décisive…

Paul Laffisse