Mercato OM : Plus que quelques détails à régler pour le retour de Pol Lirola?

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille aurait quasiment bouclé l’arrivée de Pol Lirola ! Le journaliste Loïc Tanzi affirme que des sources lui ont confirmé qu’il ne restait que quelques détails à régler avant l’officialisation !

Cela fait des semaines que les supporters de l’Olympique de Marseille réclament le retour de Pol Lirola ! Sans latéral droit, Pablo Longoria va devoir boucler ce dossier rapidement afin de permettre à Jorge Sampaoli d’avoir un effectif au complet.

LIROLA A DEMANDÉ A LA FIORENTINA DE RETOURNER A MARSEILLE

Le profil parfait serait forcément celui de Pol Lirola qui connaît bien le club après avoir passé 6 mois plus que convaincants. Selon plusieurs médias, le deal serait très proche d’être bouclé depuis près d’une semaine.

RMC Sport affirme ce dimanche par l’intermédiaire du journaliste Loïc Tanzi que l’OM et la Fiorentina seraient proches d’un accord. Le joueur lui-même aurait fait savoir au club italien qu’il souhaitait faire son retour à Marseille. Il ne resterait que quelques détails à régler d’après les sources du journaliste.

Pol Lirola se rapproche de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit a fait savoir à la Fiorentina qu’il voulait repartir à l’OM. Les positions des deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures. Certaines sources parlent désormais de détails à régler #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 25, 2021

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

Ce recrutement pourrait bel et bien être le neuvième de Pablo Longoria et le premier au poste de latéral. L’arrivée de Daniel Wass pourrait offrir d’autres possibilités dans ce secteur de jeu à Jorge Sampaoli qui demande beaucoup de travail à ses pistons sur les deux côtés. En conférence de presse, Pablo Longoria a confirmé qu’il aimerait beaucoup faire revenir l’Espagnol.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)