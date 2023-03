Mercato OM : Plusieurs clubs européens visent Alexis Sanchez !

Le meilleur buteur de la saison, Alexis Sanchez, fait de l’œil à plusieurs clubs européens. Lié au club jusqu’en juin 2023, son avenir reste incertain. Son clan et les dirigeants Marseillais ont rendez-vous en fin de saison pour en discuter.

Alexis Sanchez rend l’impossible possible à l’OM et prouve à quel point il est indispensable au club. Ce week-end encore, à Reims (1-2), il l’a démontré en marquant les deux buts de la rencontre. Mais les dirigeants Marseillais devront être convaincants s’ils souhaitent le garder, car des clubs européens surveillent ses prestations.

Meilleur buteur du club cette saison, la direction olympienne et le clan de l’attaquant chilien ont rendez-vous en fin de saison pour parler de son avenir. Il a signé pour une saison, avec une deuxième en option et pourrait donc partir libre cet été.

La Ligue des Champions facteur décisif dans le choix de Sanchez

L’argument Ligue des Champions avait pesé dans la balance pour l’arrivée d’Alexis Sanchez, qui était alors à l’Inter Milan. D’après La Provence, Pablo Longoria espère qu’une deuxième place et donc une nouvelle qualification en C1, ainsi que l’attachement de Sanchez pour l’OM qui lui permet de retrouver une nouvelle jeunesse, le feront rester.

🔹Les excellentes performances d’Alexis Sanchez 🇨🇱 réveillent l’intérêt de plusieurs clubs qui se rappellent à son bon souvenir. L’OM sait tout ça, et a rendez-vous en juin avec lui pour décider de la suite. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/7kh5pDe1Q7 — Infos OM (@InfosOM_) March 20, 2023

De la chance de l’avoir au club

En conférence de presse, le Chilien avait laissé entendre que son avenir à l’OM restait incertain et qu’il serait lié à la compétitivité du club. « J’ai très envie de rester mais je suis ici pour gagner des titres, cela ne m’intéresse pas d’être deuxième. Rester ? On verra selon les résultats », avait-il dit aux journalistes.

Après la rencontre face à Reims, Jordan Veretout a salué les prestations de Sanchez en zone mixte. « C‘est un très grand attaquant qui est toujours là, qui répond toujours présent. Il a une très grande carrière et encore ce dimanche, il l’a démontré ». Igor Tudor a également affirmé qu’ils avaient « de la chance » de l’avoir. L’OM se sent très heureux de « compter un tel joueur et un tel leader« , d’après La Provence.

