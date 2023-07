Mercato OM : Plusieurs clubs intéressés par Isaak Touré?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Prêté à Auxerre où il fait le bonheur de son coach en cette deuxième partie de saison, Isaak Touré a des courtisans en France. Le grand défenseur central va-t-il de nouveau filer en prêt ?

Selon le site Jeunes Footeux, « le FC Metz a coché le nom de Isaak Touré (…) le club a sollicité l’OM pour un prêt de du défenseur. ». Mais d’autres clubs seraient aussi sur le coup, « deux autres clubs de Ligue 1 sont également venus aux renseignements. »

Metz et deux autres clubs de Ligue 1 visent Isaac Touré ?

En conférence de presse, Javier Ribalta avait fait le point sur les retours de prêts, il incluait Touré dans le groupe marseillais : « Isaak Touré va partir en stage avec le groupe. Les autres ne devraient pas rester avec nous, on va trouver une solution pour un départ le plus rapidement possible. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye. »

Interrogé par FCM il y a quelques mois, Julien Benbouali, journaliste pour l’Yonne républicaine reconnaissait la différence de niveau entre les deux clubs, ce qui expliquerait aussi les performances d’Isaak Touré à Auxerre. »L’écart est gigantesque entre Auxerre et Marseille. Il y a beaucoup plus d’attente, de pression et d’exigence à l’OM. Ce n’est pas parce qu’il réussit à Auxerre qu’il va s’imposer à Marseille. Lorsqu’il est arrivé du Havre on pouvait se poser la question s’il avait du potentiel ou s’il fallait encore qu’il s’affirme. Il a largement le niveau pour la Ligue 1. S’imposer à Marseille peut être un objectif pour lui. Il prend du temps de jeu et de la confiance. Il est en train de s’aguerrir. C’est un joueur différent de celui qu’il était en début de saison qui reviendra à Marseille. Tudor n’a pas énormément fait tourner son équipe depuis le début de la saison. Il aurait certainement pu prétendre à un peu plus de temps de jeu. Auxerre joue comme Marseille avec une défense à trois mais ce n’est pas du tout la même animation défensive. Ils évoluent généralement à cinq derrière alors qu’à Marseille, les pistons ont des rôles très importants. Il y a un fossé énorme entre le club d’où il vient et le club ou il est en train de s’aguerrir. C’est un prêt gagnant-gagnant pour tout le monde. Marseille a vu son joueur montrer son potentiel et enchaîner les rencontres. Le joueur a retrouvé du temps de jeu. Auxerre profite aussi de sa bonne forme cette saison. C’est bénéfique pour les trois parties. »