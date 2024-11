Mercato OM : « Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui »

Alors que la rumeur Paul Pogba prend de l’ampleur depuis plusieurs semaines, Laure Boulleau ne voit pas l’ancien de la Juventus rejoindre les Marseillais à l’OM.

L’OM serait tenté de récupérer Paul Pogba d’après plusieurs rumeurs. Pour Laure Boulleau, consultante sur Canal +, cela ne serait pas vraiment une bonne idée pour le milieu de terrain.

« Pogba à Marseille ? Je pense que ce n’est pas le bon endroit pour lui psychologiquement et physiquement. Il va devoir se remettre d’aplomb. Et puis, au milieu de terrain, je trouve qu’il y a ce qu’il faut à l’OM. S’il avait été latéral, j’aurais dit oui, car ils ont besoin de latéraux. Mais au milieu, ce n’est pas un secteur qu’il faut renforcer. Et ce n’est qu’une hypothèse, mais le Paris FC ce serait plutôt un bon truc pour lui. Pourquoi pas ? Ça ferait un gros coup de pub pour le PFC » , a déclaré la consultante sur Canal +.

Le mercato hivernal 2025 s’annonce chaud pour Paul Pogba. Après la réduction de sa suspension pour dopage et la résiliation de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français est désormais libre de signer où il le souhaite. Si l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par sa venue, Bacary Sagna, ancien défenseur d’Arsenal, a relancé l’idée d’un retour de Pogba à Manchester United.

Dans une récente interview au Daily Mirror, Bacary Sagna a évoqué la possibilité pour Pogba de retrouver Manchester United. Selon lui, l’arrivée de Ruben Amorim à la tête de l’équipe pourrait être un facteur décisif. « Amorim a été joueur, et je suis sûr qu’il serait ravi de retrouver Pogba à la maison, car il aime Manchester United », a déclaré l’ex-international français.

