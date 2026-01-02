Mercato OM : Porte ouverte pour des recrues ?

Ouvert depuis ce jeudi en France, le mercato d’hiver place déjà l’Olympique de Marseille face à des choix stratégiques. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a confirmé sa volonté de discuter avec ses dirigeants avant toute décision concernant d’éventuels renforts ou départs.

De Zerbi veut une discussion préalable avec la direction

Présent face aux médias à la veille du prochain rendez-vous de Ligue 1, Roberto De Zerbi a été logiquement interrogé sur le marché des transferts hivernal, désormais ouvert. Sans entrer dans les détails ni avancer de noms, l’entraîneur de l’OM a tenu à rappeler le fonctionnement collectif du club sur ces dossiers sensibles.

« Il faut qu’on se voie avec Pablo et Medhi. On pourrait avoir besoin de renforts, mais on verra pour les arrivées. Pour les départs, ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question », a expliqué le technicien italien, faisant référence au président Pablo Longoria et au directeur sportif Mehdi Benatia.

Un discours mesuré, conforme à la ligne suivie par le club marseillais depuis le début de la saison. Le coach olympien insiste sur la nécessité d’un échange approfondi avec sa direction avant toute décision, dans un contexte où l’OM doit composer à la fois avec ses ambitions sportives et ses contraintes économiques.

Se renforcer en attaque pourrait être une solution, mais aussi au milieu ou en défense — De Zerbi

Lors de cette même conférence de presse, Roberto De Zerbi a précisé que les discussions à venir ne se limiteraient pas à un secteur précis. L’entraîneur marseillais laisse la porte ouverte à des ajustements globaux de l’effectif, sans établir de priorité publique.

« Se renforcer en attaque pourrait être une solution, mais aussi au milieu ou en défense. Il faut tenir compte de nos moyens économiques et de nos objectifs. Quand nous échangeons tous les trois, c’est toujours pour le bien de l’OM », a-t-il ajouté.

Ces propos confirment une approche pragmatique du mercato d’hiver, souvent délicat pour les clubs de Ligue 1. À Marseille, l’objectif reste d’optimiser l’effectif sans déséquilibrer le projet sportif en cours. Aucun calendrier précis n’a été évoqué, et aucune décision n’a encore été actée à ce stade.

Dans un marché de janvier traditionnellement marqué par les opportunités et les ajustements ciblés, l’Olympique de Marseille entend avancer avec méthode. Les prochaines semaines permettront de savoir si ces échanges entre Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia déboucheront sur des mouvements concrets, dans un sens comme dans l’autre.