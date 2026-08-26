Mercato OM : Pour Acherchour, “Marseille est dans une situation dramatique…”

L’avenir d’Igor Paixao est l’un des dossiers les plus sensibles de cette fin de mercato marseillaise. Sur RMC, Walid Acherchour a insisté sur le risque sportif que représenterait un départ du Brésilien, alors que l’OM n’a toujours aucune garantie de pouvoir recruter son remplaçant.

« Paixao pète le feu en ce moment »

La situation d’Igor Paixao continue de cristalliser les inquiétudes autour du mercato de l’OM.

Très en vue depuis le début de saison, le Brésilien fait partie des joueurs susceptibles de partir en cas d’offre importante. Une hypothèse qui inquiète particulièrement Walid Acherchour.

Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a insisté sur le danger d’une telle vente dans le contexte actuel.

« Paixao pète le feu en ce moment. S’il part, ça serait une catastrophe étant donné que l’OM n’est même pas sûr de pouvoir enregistrer un joueur pour le remplacer. Marseille est dans une situation dramatique. »

Le constat est sévère, mais il résume parfaitement le dilemme olympien : vendre pour soulager les finances, tout en évitant de fragiliser davantage l’équipe de Bruno Genesio.

Le dossier symbolise les contradictions du mercato de l’OM

Selon La Provence, Genesio et Grégory Lorenzi souhaitent impérativement conserver Paixao. À l’inverse, les proches de Frank McCourt seraient beaucoup plus favorables à une vente si une offre importante venait à tomber.

Le joueur est notamment courtisé en Arabie saoudite, ainsi qu’en Premier League. Sunderland aurait déjà soumis plusieurs propositions, dont une dernière autour de 30 millions d’euros, jugée insuffisante par l’OM.

Pour Acherchour, le vrai danger réside surtout dans le timing. Marseille doit encore faire baisser sa masse salariale avant de pouvoir enregistrer de nouvelles recrues. Vendre Paixao maintenant, sans certitude de pouvoir activer immédiatement une piste de remplacement, pourrait donc laisser Genesio sans solution équivalente sur son côté.

Dans une équipe qui vient de parfaitement débuter sa saison face à Strasbourg, le Brésilien apparaît déjà comme l’un des joueurs les plus importants du dispositif.

À quelques jours de la fermeture du marché, le dossier Paixao résume donc à lui seul toute la complexité du mercato marseillais : besoin de vendre d’un côté, nécessité de rester compétitif de l’autre.