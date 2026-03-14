Mercato OM : Pour ce consultant RMC c’est réglé pour Mason Greenwood !

Après la courte victoire de l’Olympique de Marseille contre Auxerre (1-0), le débat s’est rapidement déplacé vers la prestation de Mason Greenwood. Sur RMC, le consultant Maxime Chanot a livré une analyse très critique de l’attitude de l’attaquant anglais, estimant que celui-ci semble déjà tourné vers un départ.

Une prestation de Mason Greenwood analysée sévèrement

Lors du débrief de l’émission After Foot sur RMC, diffusé après la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de AJ Auxerre, Maxime Chanot s’est montré particulièrement critique envers Mason Greenwood.

Selon le consultant, l’attitude de l’attaquant marseillais sur le terrain laisse penser qu’il n’est plus totalement impliqué dans le projet olympien. « Greenwood, il n’y est plus. Avec tout ce qu’il s’est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : ‘Je vais quitter le navire’ », a déclaré Chanot dans l’émission.

Cette analyse intervient pourtant dans un contexte statistique favorable pour l’attaquant anglais, qui reste l’un des éléments offensifs les plus décisifs du club cette saison.

A lire aussi : 🔥 OM AUXERRE (1-0) : Marseille met la pression sur LYON , LE DEBRIEF COMPLET en LIVE !

Le langage corporel au cœur des critiques

Au-delà de l’efficacité brute, Maxime Chanot estime que certains signaux observés sur le terrain interrogent sur l’état d’esprit de Mason Greenwood.

Le consultant a ainsi poursuivi : « Là aujourd’hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l’avais déjà dit il y a deux semaines, on m’était un peu tombé dessus. Même dans son body language, tu le vois dans la manière dont il se comporte… »

L’ancien défenseur international luxembourgeois a également évoqué une idée pour tenter de remobiliser l’attaquant de l’OM : lui confier davantage de responsabilités dans le vestiaire. « J’avais dit que peut-être que pour le laisser concerner, il aurait fallu lui donner le brassard. C’est peut-être une connerie, mais quand je vois le comportement et l’attitude qu’il a actuellement… »

Des statistiques solides malgré les interrogations

Malgré ces critiques sur son implication, Mason Greenwood reste l’un des joueurs les plus productifs de l’Olympique de Marseille cette saison.

À 24 ans, l’attaquant anglais totalise 25 buts et 8 passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues avec l’OM, des chiffres qui confirment son poids offensif dans l’effectif marseillais.