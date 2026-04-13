Mercato OM : Pour cette journaliste RMC, cette recrue estivale est “un raté phénoménal”

La sortie médiatique de Carine Galli sur RMC n’est pas passée inaperçue. En évoquant la situation de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille, la journaliste a dressé un constat particulièrement sévère, qualifiant son passage de « raté phénoménal ». Une déclaration forte qui relance le débat autour du mercato estival marseillais et des attentes placées en l’international français.

Arrivé dans les dernières heures du marché des transferts, Benjamin Pavard incarnait pourtant un renfort de poids pour l’OM. Champion du monde 2018, joueur expérimenté passé par de grands clubs européens, il cochait toutes les cases pour devenir un leader défensif. L’objectif était clair : retrouver du temps de jeu, relancer sa carrière et surtout regagner sa place en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Marseille apparaissait alors comme un environnement idéal pour se relancer.

Mais plusieurs mois après son arrivée, le constat est bien différent. Comme l’a souligné Carine Galli, les performances de Benjamin Pavard n’ont pas répondu aux attentes. Loin d’apporter la stabilité espérée, le défenseur a enchaîné les prestations décevantes, symbolisées par son match difficile face à AS Monaco. Un rendez-vous qui a marqué les esprits et renforcé l’idée d’un joueur en perte de confiance.

En parlant de descente aux enfers, on a une masterclass, c’est évidemment Benjamin Pavard

“En parlant de descente aux enfers, on a une masterclass, c’est évidemment Benjamin Pavard qui est arrivé dans les ultimes heures du mercato estival. Il avait deux objectifs : avoir du temps de jeu et retrouver une place en équipe de France. Il savait que si ça se passait bien à l’OM, ça aurait du poids aux yeux de Deschamps. C’est un raté phénoménal. Benjamin Pavard a 30 ans, il devrait être encore en pleine forme; Il aurait dû être un des leaders de la défense marseillaise et finalement, ça a été un énorme fiasco, il ne va pas jouer la Coupe du monde a priori. Ça fait même de la peine ce qu’on a vu à Monaco. C’est cruel, il n’a plus confiance en lui”.

Au-delà des statistiques, c’est l’impact global du joueur qui interroge. À 30 ans, Benjamin Pavard est censé évoluer à maturité, dans une phase où l’expérience doit compenser les éventuelles baisses physiques. Pourtant, sur le terrain, le défenseur semble en difficulté, notamment dans la gestion des duels et dans son placement défensif. Cette situation fragilise également la structure de l’OM, qui comptait sur lui pour solidifier une arrière-garde parfois fébrile.

Sur le plan international, les conséquences pourraient être lourdes. Comme l’a évoqué Carine Galli, une absence à la prochaine Coupe du monde semble se dessiner pour Benjamin Pavard. Un scénario impensable il y a encore un an, mais qui reflète la réalité actuelle de sa situation sportive.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier pose une question plus large : celle de la gestion des recrues expérimentées et de leur intégration. Dans un contexte où chaque point compte, l’OM ne peut se permettre des erreurs de casting de cette ampleur. Reste à savoir si Benjamin Pavard saura inverser la tendance et retrouver le niveau qui a fait de lui un cadre des Bleus, ou si cette saison marseillaise restera comme l’un des plus grands échecs récents du club.