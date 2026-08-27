Mercato OM : Pour Dugarry, Paixao “n’est pas non plus le joueur à garder à tout prix…”

Alors qu’Igor Paixao se rapproche de Sunderland, Christophe Dugarry estime que l’Olympique de Marseille peut envisager de vendre son ailier brésilien. Sur RMC, le consultant considère que l’ancien joueur de Feyenoord est important, mais pas au point d’être intouchable.

« Ce n’est pas le joueur à garder à tout prix »

Le dossier Igor Paixao continue d’animer la fin du mercato de l’OM. Après une saison irrégulière, l’ailier brésilien a réalisé une préparation estivale convaincante avant de se montrer à son avantage face à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1.

Mais alors qu’un départ vers Sunderland se rapproche, Christophe Dugarry estime que Marseille ne doit pas nécessairement fermer la porte.

« Paixão est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. C’est un bon joueur, mais a-t-il démontré depuis un an qu’il était intransférable ? Il est très utile, mais ce n’est pas non plus le joueur à garder à tout prix. La saison de l’OM ne dépend pas du départ de Paixão »

Pour le consultant de RMC, le Brésilien ne fait donc pas partie des joueurs qu’il faudrait absolument conserver, même si sa montée en puissance récente est réelle.

Un dossier qui divise autour de l’OM

Cette position tranche avec celle de Bruno Genesio, qui pousserait sa direction à conserver Paixao malgré l’intérêt de Sunderland.

Le débat est donc clair : faut-il privilégier le sportif et garder un joueur en pleine progression, ou profiter d’une grosse offre pour soulager les finances du club ?

À ce stade, Paixao reste sous contrat avec l’OM et son transfert n’est pas encore finalisé.

Mais pour Dugarry, une vente ne remettrait pas à elle seule en cause la saison marseillaise, à condition évidemment que l’OM soit capable de maintenir un effectif compétitif.