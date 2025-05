Mercato OM : Pour Larqué, Longoria bluffe et va recruter des top joueurs !

Alors que le mercato va ouvrir ses portes dans quelques jours seulement, Pablo Longoria avait annoncé ne pas vouloir faire de dépenses démesurées sur le marché des transferts. Des propos remis en cause par Jean-Michel Larqué, qui reproche au dirigeant marseillais de revenir souvent sur sa parole.

Pablo Longoria et Medhi Benatia vont avoir du pain sur la planche cet été ! Avec une campagne de Ligue des Champions à préparer ainsi que le championnat qu’il ne faudra pas bâcler, l’OM devra mettre toutes les chances de son côté afin de se renforcer. Cependant, Pablo Longoria avait annoncé que le club ne devrait pas tenter de dépenses démesurées sur le marché des transferts. Des propos repris par Jean-Michel Larqué, au micro de l’After Foot sur RMC.

« Je ne crois pas du tout les propos de Longoria lorsqu’il dit qu’il n’y aura pas de joueurs stars recrutés cet été, avec un salaire de 5 millions d’euros à l’année. Je pense qu’il a prouvé que parfois il trahissait un peu ses propos. Il a déjà dit par le passé qu’il n’y aurait pas de recrutement et au final, tu avais 20 mouvements de joueurs. Il y a un écart entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. Longoria nous avait dit qu’il n’y aurait pas de mercato d’hiver, au final tu te retrouves avec 7 changements. »

L’ancien joueur des Verts et ensuite revenu sur le départ aux Etats-Unis des dirigeants afin de rencontrer le propriétaire Franck McCourt. « Je ne pense pas non plus qu’ils sont partis aux États-Unis pour recruter uniquement des joueurs de complément. Il faut impérativement même que l’OM se renforce avec des tops joueurs ! Tu ne peux pas entamer une campagne européenne avec la défense qu’ils nous on mis en place cette année. »

De quoi relancer les débats autour de potentielles arrivées sur la Canebière cet été, alors que les transferts de Laporte et Medina sont grandement attendus par le club. Reste à savoir qui des deux viendra. Une chose est sûre en tout cas, l’été devrait être encore une fois mouvementé, alors que le club doit gérer en parallèle la prolongation de Rabiot, ou encore la gestion autour des dossiers de Bennacer et Rongier.