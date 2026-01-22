Mercato OM : Pour Walid Acherchour, cette recrue tourne au “canular”

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille (0-3) face à Liverpool mercredi en Ligue des champions, le consultant Walid Acherchour n’a pas épargné Benjamin Pavard, ciblant la prestation du défenseur français dans son analyse sur le plateau du Winamax FC.

Un match à oublier pour Pavard et l’OM en Ligue des champions

Mercredi soir au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a subi sa deuxième défaite consécutive en phase de poules de la Ligue des champions, s’inclinant 3-0 contre Liverpool dans un match dominé par les Reds. Au-delà du résultat, c’est la prestation globale de l’équipe qui a été pointée du doigt, notamment en défense où les difficultés ont été criantes.

Dans ce contexte, Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan avec option d’achat, a été l’un des joueurs les plus commentés après la rencontre. Selon plusieurs observateurs, ses efforts n’ont pas suffi à freiner les attaques adverses et son apport défensif a été jugé insuffisant face à un adversaire d’un tel calibre.

🤦‍♂️ “C’est bientôt fini le canular Pavard ? Il s’est encore fait traîner pendant 90 minutes et c’est pas la première fois, le dossier commence à être lourd. Avec le statut qu’il a c’est impossible de livrer ce genre de performance.” 🗣️ @walidacherchour pic.twitter.com/NMHDK2Dlew — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) January 21, 2026

Acherchour critique : « C’est bientôt fini le canular Pavard ? »

Sur le plateau du Winamax FC, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots à propos du Champion du monde 2018 : « C’est bientôt fini le canular Pavard ? Il s’est encore fait traîner pendant 90 minutes et ce n’est pas la première fois, le dossier commence à être lourd. Avec le statut qu’il a, c’est impossible de livrer ce genre de performance ».

Cette sortie, largement relayée sur les réseaux sociaux, reflète la frustration autour de la performance individuelle du défenseur, régulièrement pris en défaut dans les duels et parfois mal positionné lors des phases défensives. Si l’analyse peut paraître sévère, elle illustre la pression médiatique pesant sur les membres de la charnière marseillaise après une soirée européenne difficile.

Pour rappel, Benjamin Pavard avait été recruté à l’été 2025 pour renforcer une défense jugée fragile, en provenance de clubs prestigieux et fort d’une expérience internationale significative. Jusqu’ici, ses performances ont été jugées en demi-teinte dans plusieurs matchs, alimentant le débat autour de son adaptation à l’OM et à la rigueur du jeu en Ligue 1 et en Coupe d’Europe.