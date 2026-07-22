Mercato OM : Pourquoi Aubameyang a dû partir…

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers le Deportivo La Corogne, officialisé pour la somme modique de 1,5 million d’euros, continue de faire parler à Marseille. Selon les informations de La Provence ce mardi, l’Olympique de Marseille n’était pourtant pas si pressé de se séparer de son attaquant gabonais.

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Genesio voulait le garder…

Toujours selon le quotidien régional, Bruno Génésio aurait préféré conserver Aubameyang, l’entraîneur marseillais ayant construit une partie de son projet de jeu autour de l’expérience et du sens du but du Gabonais de 37 ans. Une saison plutôt réussie sur le plan statistique semble d’ailleurs justifier ce choix : 14 buts et 10 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’aspect sportif a fini par céder face à la réalité financière du club. La nouvelle direction, avec Stéphane Richard comme président et Grégory Lorenzi comme directeur sportif, a fixé le prix de départ du joueur à 1,5 million d’euros, une somme volontairement basse pour accélérer son départ tout en renflouant les caisses du club. L’objectif : libérer 4,2 millions d’euros de masse salariale annuelle, un geste symbolique et financier fort à l’approche de l’audience devant la DNCG, l’instance de contrôle de gestion des clubs professionnels.

Selon @laprovence, l’#OM ne voulait pas forcément se séparer d’Aubameyang. 👉Genesio aurait bien construit son équipe en s’appuyant sur son expérience.

👉Mais difficile pour la direction de dire non à 1,5M€. Elle a dû se résoudre à accepter ce deal qui allège sa masse… pic.twitter.com/Ccr2rlSxuf — OManiaque (@OManiaque) July 22, 2026

Retour en Espagne pour Aubameyang…

Le buteur gabonais s’est engagé avec le promu espagnol du Deportivo La Corogne jusqu’en juin 2028, marquant son retour en Espagne quatre ans après avoir quitté le FC Barcelone. Un choix qui peut interroger, puisque l’attaquant avait refusé une offre plus lucrative venue de Turquie pour privilégier une nouvelle expérience en Liga.

Ce dossier illustre une nouvelle fois les tensions entre exigences sportives et impératifs financiers à l’OM, où la nouvelle direction doit jongler entre ambitions de jeu et respect des contraintes budgétaires imposées par le gendarme financier du football français.

Si le départ d’Aubameyang libère un peu d’air financier, il pose aussi une question sportive : qui pour prendre le relais en pointe de l’attaque marseillaise ? Bruno Génésio devra composer sans son cadre offensif au moment même où l’OM entame sa tournée de présaison en Côte d’Ivoire. Reste à savoir si la direction marseillaise saura réinvestir intelligemment cette marge de manœuvre budgétaire retrouvée, ou si ce dossier Aubameyang restera le symbole d’un mercato dicté davantage par la comptabilité que par le projet de jeu.

Paul Laffisse