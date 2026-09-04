Mercato OM : Pourquoi Kondogbia et Harit ont refusé la proposition de la direction ?

Engagé dans une importante réduction de sa masse salariale, l’Olympique de Marseille a sollicité plusieurs cadres de son effectif. D’après L’Équipe, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit n’ont cependant pas souhaité accepter les nouveaux aménagements proposés.

Kondogbia estime avoir déjà consenti des efforts

Geoffrey Kondogbia aurait décliné la proposition formulée par les dirigeants marseillais. Le milieu de terrain considère qu’il a déjà réalisé plusieurs efforts financiers au cours des dernières saisons.

Son salaire avait effectivement été réaménagé par le passé, sans l’empêcher de rester l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Selon le quotidien sportif, Kondogbia serait actuellement le deuxième plus gros salaire du club derrière Pierre-Emile Höjbjerg.

Face à cette nouvelle demande, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid aurait donc estimé être déjà suffisamment intervenu pour accompagner les finances de l’OM.

Harit a également dit non

Amine Harit aurait adopté une position similaire. L’international marocain a lui aussi refusé de procéder à un nouvel aménagement de ses revenus, estimant avoir déjà consenti des efforts par le passé.

Ces deux refus n’auraient toutefois pas provoqué de conflit majeur. La direction marseillaise ne souhaitait pas prolonger les contrats de Kondogbia et Harit pour répartir leur rémunération sur une durée supplémentaire.

L’OM devrait donc continuer à assumer leurs salaires actuels, en attendant une éventuelle séparation lors d’un prochain mercato.