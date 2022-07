Mercato OM : Pourquoi l’arrivée de Lazovic a été bloquée par le Hellas ?

Alors que tout semblait réglé, l’OM dispose d’un accord avec Darko Lazovic et il ne restait que quelques détails pour valider un transfert estimé entre 4 et 5M€ avec le Hellas Verone, l’arrivée de l’international serbe a été finalement bloquée mercredi…

L’arrivée de Lazovic à Marseille était sur de bons rails, le joueur était enregistré sur un vol privé, Titi avait pris la route pour faire sa fameuse photo, mais finalement le latéral gauche de bientôt 32 ans n’est pas arrivé à Marseille. Pourquoi ?

Pas d’accord concernant Strootman, Lazovic retenu !

Selon le média Tggialloblu.telenuovo, le Hellas Vérone « a arrêté Darko Lazovic alors qu’il était sur le point de partir pour Marseille via un vol privé mis à disposition par la compagnie française. Le club italien n’aurait finalement pas trouvé un accord pour le transfert de Strootman qui faisait parti du deal. Du coup celui de Lazovic a également été bloqué. Le joueur serbe est ensuite revenu à Peschiera. » Juste un peu de temps perdu ? Pour rappel Kevin Strootman dispose encore d’un an de contrat avec l’OM et avec un salaire très confortable, c’est surement de ce côté là que Pablo Longoria va devoir faire un effort…

Négociations bloquées

Selon Di Marzio le montant du transfert de Lazovic serait entre 4 et 5 millions d’euros, mais Kevin Strootman doit également faire partie du deal. Le journaliste italien précise que « la négociation impliquant Lazovic et Strootman est au point mort. Pas encore fermé, mais au point mort faute d’entente entre les deux clubs pour l’arrivée de Strootman. Lazovic est obligé d’attendre, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler vers son nouveau club. »

Clauss, Suarez et Blanco ont signé !

« On a un accord de principe pour Clauss. Blanco est en train d’arriver en avion, on a un accord de principe avec le Celta Vigo. On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C’est un marché où il faut être patient. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)