Mercato OM : pourquoi le grand dégraissage reste bloqué

L’Olympique de Marseille avance vers une troisième semaine sans mouvement sur le mercato, alors que plusieurs cadres sont susceptibles de partir. Selon L’Équipe, les offres existent, mais elles ne correspondent pas toujours aux attentes financières du club, qui peine encore à finaliser ses opérations.

Tout le monde peut partir, mais personne ne bouge

L’OM reste engagé dans une vaste opération dégraissage. La direction marseillaise est à l’écoute des propositions pour l’ensemble de son effectif, mais aucun dossier majeur n’a encore été conclu.

Selon les informations de L’Équipe, les offres ne manquent pas. Le problème vient surtout de leur niveau, souvent jugé insuffisant par les dirigeants olympiens.

Cette situation concerne plusieurs joueurs importants, parmi lesquels Jeffrey De Lange, Gerónimo Rulli, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Igor Paixão. Tous peuvent encore quitter Marseille avant la fermeture du marché, mais les négociations avancent à des rythmes très différents.

Des dossiers concrets, mais toujours inachevés

Le cas de Jeffrey De Lange illustre les difficultés de l’OM. Marseille a refusé deux offres de Twente pour son gardien, avant que le club néerlandais ne décide de se tourner vers Joël Drommel. Une piste concrète s’est ainsi refermée sans qu’aucune vente ne soit finalisée.

Gerónimo Rulli reste de son côté en discussions avec Manchester City. Son départ demeure possible, mais l’OM ne peut pas se permettre de perdre ses deux gardiens sans disposer d’une solution de remplacement.

En défense, Nayef Aguerd se rapproche d’Al-Sadd dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 11 millions d’euros. La récente interdiction de recrutement imposée au club qatari complique toutefois la conclusion de l’opération.

Facundo Medina fait également l’objet d’une offre concrète de 20 millions d’euros du Bayer Leverkusen. Marseille espère néanmoins obtenir davantage pour un joueur recruté environ au même prix.

Paixão également concerné

Même Igor Paixão n’est pas assuré de rester jusqu’à la fin du mercato. Leeds United continue de suivre l’ailier brésilien, tandis qu’Aston Villa a pris des renseignements.

L’OM ne souhaite toutefois pas vendre à perte et réclame au minimum 35 millions d’euros, soit le montant investi pour recruter le joueur.

Cette position résume la stratégie actuelle du club : Marseille est disposé à vendre, mais refuse de brader ses actifs pour accélérer artificiellement son dégraissage.

Un équilibre difficile à trouver

L’OM doit pourtant avancer rapidement. Le club a besoin de récupérer des liquidités et de réduire sa masse salariale avant de pouvoir poursuivre son recrutement.

Chaque départ peut libérer une place, un salaire et une capacité d’investissement. Mais en maintenant des exigences élevées, Marseille prend aussi le risque de voir certains dossiers s’éterniser ou certains prétendants se retirer.

Le mercato olympien se trouve donc dans une situation paradoxale : plusieurs joueurs sont sur le marché, plusieurs clubs se renseignent et certaines offres ont déjà été transmises, mais aucun accord définitif n’aboutit.

À moins d’un mois de la clôture, l’OM reste ainsi dans l’attente d’un premier véritable déclic dans le sens des départs.