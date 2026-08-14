Mercato OM : pourquoi le transfert de Nayef Aguerd à la Real Sociedad a capoté…

Le transfert de Nayef Aguerd de l’OM à la Real Sociedad ne se fera finalement pas, alors que l’accord semblait bouclé. Les deux clubs s’étaient entendus sur un prêt payant de 3 millions d’euros, avec une option d’achat de 17 millions d’euros. Un échange avec Pellegrino Matarazzo aurait finalement poussé le défenseur marocain à renoncer au projet espagnol.

Aguerd fait machine arrière

C’est un nouveau rebondissement dans le mercato de l’OM. Alors que Nayef Aguerd avait passé sa visite médicale avec succès et que Marseille avait trouvé un accord avec la Real Sociedad, le défenseur marocain a finalement décidé de ne pas rejoindre le club espagnol.

Selon Foot Mercato, l’opération devait prendre la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 17 millions d’euros.

Un désaccord autour de son retour

La décision serait notamment intervenue après une discussion avec Pellegrino Matarazzo. L’entraîneur aurait demandé à Aguerd d’être capable de disputer huit matches de 90 minutes dès septembre.

Une exigence qui ne correspondrait pas au protocole médical du joueur, lequel doit reprendre progressivement. « Il doit suivre son protocole médical pour un retour progressif (30 minutes, puis 60 min, puis 90) », précise Santi Aouna, le journaliste de FM.

L’OM doit revoir ses plans

Ce retournement constitue un coup d’arrêt pour l’OM, qui comptait sur ce départ dans le cadre de son dégraissage. Malgré l’accord entre les clubs et la visite médicale réussie, Nayef Aguerd reste donc à Marseille pour le moment.

Le défenseur marocain devra désormais attendre une nouvelle opportunité, tandis que l’OM devra revoir ses plans concernant son avenir.