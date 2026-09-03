Mercato OM : Proche du « point de rupture »… c’était chaud avec Bruno Genesio !

Le mercato estival particulièrement compliqué de l’Olympique de Marseille a provoqué de fortes tensions en interne. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC, Stéphane Richard a reconnu que les discussions avec Bruno Genesio avaient parfois atteint un niveau critique, notamment autour du dossier Igor Paixao.

« On n’était pas loin du point de rupture »

Le président de l’OM a tenu à écarter l’idée d’une menace de démission de son entraîneur.

« Bruno ne manie pas ce genre de discours. Il ne fait pas de chantage. Il n’a pas menacé de démissionner. »

Stéphane Richard reconnaît néanmoins que la situation est devenue très tendue durant le mercato.

« Dans nos échanges au quotidien durant le mercato, j’ai quand même senti qu’on approchait d’un point qui pouvait être difficile. On n’était pas loin du point de rupture. »

Une déclaration forte alors que l’OM a terminé son mercato sans la moindre recrue, dans un contexte de fortes contraintes financières et de réduction de la masse salariale.

Le dossier Paixao au cœur des tensions

Le cas Igor Paixao a cristallisé une partie des désaccords. Le secteur sportif, avec Bruno Genesio, souhaitait conserver l’ailier brésilien, alors que sa vente avait été envisagée afin d’apporter des liquidités au club.

Stéphane Richard assure avoir personnellement défendu son maintien :

« J’ai jeté toutes mes forces dans la bataille pour garder Igor. »

Frank McCourt a finalement choisi de conserver Paixao.

Malgré cet été agité, Richard a également réaffirmé sa confiance envers Bruno Genesio :

« J’aime ce bonhomme. Il dégage un sentiment de calme, du sérieux, et il est ambitieux, très intelligent. Il fallait le faire venir et je me félicite qu’il soit là. »

Des propos qui confirment surtout à quel point les contraintes économiques de l’OM ont mis sous tension le fonctionnement sportif du club durant tout l’été.