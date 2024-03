Mercato OM : Quand agent Kondogbia s’immisce dans le dossier Gueye !

L’Olympique de Marseille a eu quelques semaines compliquées avec Pape Gueye. Entre prolongations refusées et mise à l’écart, le joueur revient fort avec Jean-Louis Gasset. Geoffrey Kondogbia tente de le convaincre de resigner !

Cet hiver, l’OM a tenté de faire prolonger Pape Gueye. Le joueur a vécu un début de saison compliqué avec une suspension imposée par le TAS d’une durée de 4 mois. Le milieu de terrain est finalement revenu à la fin de l’année 2023 mais les propositions de prolongation n’ont pas été acceptées par le joueur et son entourage. Sur Instagram, il a publié une photo après la victoire face au FC Nantes ce dimanche. Geoffrey Kondogbia, son coéquipier, l’a commentée en lui demander de prolonger à l’OM !

Prolonge pape !! — Kondogbia

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PG22 (@p.gueye24)

« Il a plusieurs positions. Il peut jouer défenseur central, en milieu défensif et en relayeur car il a de la présence, le jeu de tête, la frappe de balle. Selon les matchs, l’évolution et les scénarios, c’est quelqu’un de malléable. Au Sénégal, il jouait 6 et pouvait redescendre entre les deux centraux », avait déclaré Jean-Louis Gasset avant le match contre les Canaris en cette fin de semaine. Le coach français apprécie beaucoup le milieu de terrain.

Longoria n’a pas apprécié son attitude cet hiver

Longoria sur Gueye : « Pour Pape Gueye, le club a proposé deux fois une prolongation de contrat. Il s’est très bien entraîné avec nous depuis l’été. Il avait un bon niveau d’engagement à l’entraînement. L’intérêt du club est plus important que l’intérêt du joueur. La non réponse ne respecte pas le club. On veut trouver une porte de sortie avant jeudi. C’est une position claire. C’est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d’avocat et une indemnité à Watford, on lui a permis de s’entraîner. On veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter : un de nos problèmes en ce moment est l’engagement »