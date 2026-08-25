Mercato OM : quatre postes ciblés et plusieurs accords déjà trouvés ?

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’Olympique de Marseille continue de préparer ses prochaines recrues malgré des contraintes financières toujours fortes. Selon La Provence, quatre postes ont été identifiés comme prioritaires et l’OM disposerait déjà d’accords avec plusieurs joueurs, dans l’attente d’une baisse suffisante de la masse salariale.

Gardien, latéral droit, milieu et ailier droit ciblés

La fin du mercato de l’OM pourrait encore être très animée. Selon les informations de La Provence, la direction marseillaise aurait identifié quatre postes à renforcer avant la clôture du marché : un gardien numéro 2, un latéral droit, un milieu de terrain et un ailier droit.

Le club continue donc de travailler sur plusieurs dossiers en parallèle, même si aucune accélération ne pourra réellement intervenir tant que la masse salariale n’aura pas suffisamment baissé.

Toujours selon le quotidien régional, l’OM disposerait déjà d’accords avec plusieurs joueurs susceptibles de renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Le principal obstacle reste donc économique : Marseille doit encore finaliser plusieurs départs avant de pouvoir concrétiser certaines arrivées.

Weah aurait repoussé un prétendant

Autre information importante : Timothy Weah aurait récemment repoussé les avances d’un club intéressé. Une indication qui confirme la volonté de certains joueurs de poursuivre l’aventure à Marseille malgré un été mouvementé.

La Provence souligne également que le nouveau staff a séduit une grande majorité de l’effectif. Un élément important dans un contexte où plusieurs joueurs restent théoriquement susceptibles de partir en cas de belle offre. Depuis son arrivée, Bruno Genesio semble avoir rapidement installé une dynamique positive. La large victoire contre Strasbourg (4-0) lors de la première journée de Ligue 1 a renforcé cette impression, avec un groupe qui a affiché beaucoup de solidarité et d’intensité.

Pour la direction olympienne, l’enjeu des derniers jours du mercato est donc double : réussir à réduire suffisamment la masse salariale tout en conservant un noyau compétitif, avant de déclencher les dossiers déjà préparés.

Si les départs attendus se concrétisent, l’OM pourrait donc rapidement passer à l’action sur plusieurs recrues déjà identifiées.