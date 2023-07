Mercato OM : Quel joueur est Ismaïla Sarr? L’avis d’un spécialiste !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’officialisation de l’arrivée d’Ismaïla Sarr à l’OM devrait tomber très rapidement ! Football Club de Marseille s’est entretenu à cette occasion avec le journaliste spécialiste du football sénégalais Sahel Cissokho.

La quatrième recrue arrive sur la Canebière. L’ailier international sénégalais de 25 ans Ismaïla Sarr arrive de Watford contre 13 millions d’euros et va s’engager pour cinq ans avec l’Olympique de Marseille. Le journaliste de Medi1TV, Sahel Cissokho nous as confié ses impressions sur le joueur et son arrivée dans la cité phocéenne. Il voit un joueur qui a encore certaines lacunes, mais surtout un homme sérieux et un faiseur de différence.

Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’

Sahel Cissokho : « Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’, qui percute, va très vite, il donne des coups de reins et accélère. C’est un joueur vraiment intéressant, surtout dans le couloir gauche, il a donné beaucoup de satisfaction en équipe nationale, surtout lors de la dernière CAN. Il est arrivé blessé, a forcé pour jouer et au final le Sénégal a remporté la compétition. A côté de Sadio Mané c’est un des tauliers de l’équipe nationale. Malgré parfois sa maladresse devant le but c’est un joueur qui se crée beaucoup d’occasions. C’est vrai qu’à 25 ans maintenant, on l’attendait peut-être plus haut, peut-être dans le top 5 des clubs européens. »

Mercato OM : Les premières images d’Ismaila Sarr diffusées par Fabrizio Romano ! – https://t.co/dGle8Vhf1M pic.twitter.com/gLE65KoFVY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 24, 2023

« Marseille et Sarr, ça va matcher »

Sahel Cissokho : « Aujourd’hui il arrive à Marseille, où il y a beaucoup de pression, mais aussi une culture entre Marseille et les Sénégalais dans la lignée de Mamadou Niang. Je pense qu’il fera de très belles choses à l’Olympique de Marseille. Sarr aujourd’hui il a de l’expérience, il faut se souvenir que lorsqu’il arrive à Rennes c’est pour remplacer Ousmane Dembélé, ça en dit long sur ses qualités. C’est vrai qu’il a des problèmes face aux blocs bas, il a plus de mal à prendre de la vitesse, à provoquer, mais je ne me fais pas de soucis. C’est un garçon taiseux, il ne fait pas de bruit, ce n’est pas quelqu’un qui va faire la une des journaux. Il est concentré sur son football. C’est un garçon hyper hyper motivé, je pense que Marseille et Ismaïla Sarr ça va matcher. »