Mercato OM : Quelles sanctions de l’UEFA ? Greenwood et Paixao sacrifiés ?

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, l’équipe de Football Club de Marseille revient sur l’actualité brûlante de l’OM, à un moment charnière pour le club phocéen.

Au programme de cette émission intitulée « Quelles sanctions de l’UEFA ? Genesio c’est chaud ! Lorenzi, Greenwood, grosses ventes ! », plusieurs dossiers majeurs sont analysés.

La situation financière de l’OM est au cœur des débats alors que l’UEFA examine actuellement les comptes du club. Les chroniqueurs évoquent les différentes sanctions possibles, y compris le risque d’une exclusion de la Ligue Europa, un scénario qui pourrait bouleverser le projet marseillais.

L’émission fait également le point sur le dossier Bruno Genesio. Le technicien français apparaît plus que jamais comme le grand favori pour succéder à Habib Beye sur le banc olympien. Les dernières avancées des négociations et les conditions de son arrivée sont décryptées.

Autre sujet incontournable : les premiers pas de Grégory Lorenzi à la direction sportive. Entre impératifs financiers, reconstruction de l’effectif et préparation du mercato, le nouveau patron du sportif fait déjà face à plusieurs dossiers sensibles.

Enfin, un large focus est consacré au marché des transferts avec le cas Mason Greenwood, les ventes attendues cet été et les joueurs susceptibles de quitter Marseille afin de rééquilibrer les finances du club.

Une émission riche en informations et en analyses pour comprendre les nombreux enjeux qui attendent l’OM dans les prochaines semaines.