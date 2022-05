Mercato OM : Quels coachs pour remplacer Sampaoli?

L’avenir de Jorge Sampaoli n’est pas encore gravé dans le marbre. Pour le remplacer, qui pourrait avoir le bon profil? Nos journalistes Nicolas Filhol et Mourad Aerts tentent de deviner le coach idéal ayant entraîné en Ligue 1 !

Avec la possibilité de ne pas aller en Ligue des Champions la saison prochaine si l’OM ne termine pas sur le podium, quel avenir pour Jorge Sampaoli? Faudrait-il le conserver si l’objectif de la saison n’est pas atteint? Pour le moment, rien n’est gravé dans le marbre avec la direction marseillaise et il est probable que le coach argentin ne poursuive pas cette saison.

Haise et Stephan, deux bons coachs de Ligue 1 !

Dans notre dernier Débat Foot Marseille en direct sur YouTube et Twitch, un abonné nous a posé une question sur les coachs qui apporteraient vraiment quelque chose à l’OM. En cas de départ, qui pourrait prendre la succession de Sampaoli? Nicolas Filhol et Mourad Aerts ont apporté leur point de vue !

« On veut des coachs offensifs en tout cas ! De Zerbi c’est un football agréable de ce que j’ai pu voir à Sassuolo… Ca allait vite vers l’avant. Sinon on peut faire un truc c’est se demander quel coach de Ligue 1 qui était là cette saison on peut prendre… On ne parle pas de disponibilité mais juste de profil ! Franck Haise, c’est vraiment pas mal. Galtier, ça peut être bien mais il faut qu’il soit dans un état d’esprit : on va envoyer du foot quoi ! Cette saison, ce n’est pas trop ça… Il a quand même été en mode comptable avec Nice. » Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

« Moi… Etant donné que l’OM flingue tous les entraîneurs, je veux que Sampaoli joue offensif. J’ai l’impression que tous les entraîneurs qui viennent à l’OM, on leur bouffe le cerveau. Kombouaré fait une très bonne saison… Et vu les choses très désagréables que j’ai dit à son encontre, je dois bien le reconnaître. Mais par contre à l’OM, ça va pas la tête? C’est un Parisien pur jus ! Franck Haise c’est très bien ce qu’il a fait avec Lens. Julien Stephan aussi avec le Racing Club de Strasbourg. Galtier? Au niveau du jeu ce n’était pas dingue… Stéphan et Haise seraient les deux meilleurs coachs à prendre en Ligue 1. » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

