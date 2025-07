Mercato OM : Quentin Merlin justifie son arrivée à Rennes !

Arrivé cet été au Stade Rennais en provenance de l’OM, Quentin Merlin suscite la polémique chez certains supporters bretons. L’ancien Nantais, formé chez le rival historique, a tenté de désamorcer les critiques en expliquant son choix dans sa première prise de parole.

Le Stade Rennais a réalisé un mercato ambitieux en recrutant notamment Valentin Rongier et Quentin Merlin. Si ces arrivées renforcent le secteur défensif, elles ne font pas l’unanimité dans les tribunes. Tous deux sont d’anciens joueurs du FC Nantes, ce qui a provoqué une vague de mécontentement chez certains supporters, attachés à la rivalité régionale.

« Ce n’est pas un retour en arrière, mais un nouveau challenge », Merlin sur sa signature à Rennes #FCNantes https://t.co/OH8uV8y2ML — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) July 23, 2025

Un choix sportif assumé

Malgré les réactions, Quentin Merlin assume pleinement sa décision. Selon lui, rejoindre Rennes s’est imposé comme une évidence sur le plan sportif. Le projet présenté par les dirigeants bretons, avec une volonté claire de retrouver les compétitions européennes, l’a convaincu. Le latéral gauche a été séduit par les responsabilités qui lui ont été proposées et voit dans ce transfert une étape importante de sa progression.

Une pression d’entrée de jeu

Lucide, Merlin sait que ses débuts seront scrutés de près. Il comprend que son passé nantais puisse déranger, mais il rappelle que d’autres joueurs avant lui ont réussi à s’imposer malgré ce contexte. Déterminé à faire ses preuves sur le terrain, il préfère se concentrer sur ses performances et laisser parler le jeu. Malgré les critiques initiales, Quentin Merlin entend bien tourner la page et s’inscrire pleinement dans le projet rennais. À lui de convaincre un public exigeant par ses actes, et non par ses origines.