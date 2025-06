Mercato OM : Qui est Hamza Igamane… l’avis d’un spécialiste !

L’Olympique de Marseille continue de scruter le marché des jeunes talents à fort potentiel, et un nom revient avec insistance ces derniers jours : Hamza Igamane. L’attaquant marocain de 22 ans, actuellement sous contrat avec les Glasgow Rangers, serait dans les petits papiers du club phocéen. Une information confirmée par le journaliste Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain, dans des propos accordés à FCMarseille.

« Pour Igamane oui c’est le cas, l’OM est bien dessus et même s’il y a pas mal de concurrence, à priori l’OM est l’équipe la plus en avance… » a confié Zhouri. Un signal fort envoyé par Pablo Longoria, qui semble apprécier le profil complet de l’international U23 marocain.

Hamza Igamane, formé au FAR Rabat, s’est révélé ces deux dernières saisons comme un attaquant polyvalent. Transféré à l’été 2024 pour moins de 3 millions d’euros en Écosse, il a connu une première saison prometteuse en Europe avec 16 buts et 2 passes décisives, malgré une baisse de régime en seconde partie de championnat due à un repositionnement sur l’aile gauche.

🇲🇦 Igamane, actualisation de fin de saison Attaquant qui décroche et participe à la création, ses stats sont excellentes dans tous les domaines offensifs. Seule interrogation, peut-il se mettre au rythme de la Ligue 1 ? Il réalise peu de courses à haute intensité en Écosse pic.twitter.com/9FzBa7bRdN — Data’Scout (@datascout_) June 25, 2025

« C’est un joueur puissant et très technique qui aime le ballon et sait l’utiliser… c’est un vrai 9 mais qui sait jouer ailier gauche et droit voire même 10 (9 1/2)… il a de beaux arguments à faire valoir », ajoute Zhouri. Sa polyvalence offensive et son volume de jeu pourraient correspondre aux attentes de Roberto De Zerbi, en quête d’un profil capable de s’intégrer dans un système dynamique.

Attaquant jeune et polyvalent !

Même s’il n’est pas encore un candidat sérieux pour la CAN 2025 en raison de la forte concurrence en sélection, Igamane reste un joueur à forte marge de progression, selon les observateurs.

Reste désormais à l’OM à entamer les discussions avec les Glasgow Rangers, qui pourraient se montrer exigeants sur le plan financier. Un élément pourrait néanmoins jouer en faveur du club marseillais : « Vasilyev, son agent, connaît bien Longoria, ça facilitera les échanges… » assure Zhouri.

Hamza Igamane apparaît donc comme une piste crédible et sérieuse pour renforcer l’attaque olympienne. Une affaire à suivre de près dans les prochaines semaines du mercato estival.