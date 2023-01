Mercato OM : Qui est Ivan Ilić ?

Pablo Longoria aurait bien avancé sur le recrutement du milieu de terrain serbe, Ivan Ilić. Quel est le profil du joueur du Hellas Vérone ? Le média Fudbalski Hram nous en dit plus…

Agé seulement de 21 ans Ivan Ilić est l’un des milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe. Auteur d’une bonne saison avec l’Hellas Vérone, le serbe est proche de l’OM pour un recrutement mais une arrivée en juin prochain. Fudbalski Hram raconte la progression linéaire du milieu offensif serbe de 21 ans.

Il découvre le monde professionnel à 16 ans en 2016, à l’Etoile Rouge de Belgrade. L’année suivante Ilic est transféré pour 5 millions d’euros à Manchester City, avec son frère Luka. Il reste en prêt d’un an et demi dans son club, où il ne joue qu’un seul match, en coupe de Serbie contre le Dinamo Vranje. Ivan dispute l’intégralité de la rencontre. Le reste de la saison il joue avec les U19 de son club. S’en suit un autre prêt, en 2019, à Zemun, aux Pays-Bas. Ilic y est titulaire indiscutable à 18 ans, il marque 3 buts et délivre un passe décisive en 16 matchs. Ivan rejoint en 2020 le NAC Breda (club partenaire de Manchester City), en D2 néerlandaise, pour y retrouver son frère Luka. Malgré des blessures et un championnat arrêté à cause du COVID-19, il inscrit 4 buts et délivre 2 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. Ilic est prêté lors de la saison 2020/2021 à l’Hellas Vérone. Il est tantôt titulaire tantôt remplaçant, mais marque 3 buts en 30 matches. La même année il est sectionné deux fois avec la Serbie, pour des matchs amicaux contre le Japon et la Jamaïque. Ilic est donc définitivement recruté par Vérone contre 7,5 millions d’euros.

Voici comment est décrit le profil d’Ilić : « capable d’évoluer en milieu défensif, à moindre mesure offensif mais surtout relayeur, où il excelle, sa précocité est permise, en partie, par un talent pur. Élégant balle au pied, il possède bien sûr une technique soyeuse et n’est pas le joueur le moins à l’aise avec le cuir, loin de là. Il est également bon sans ballon, avec de bons déplacements. Sa bonne vision du jeu l’aide à trouver ses coéquipiers et à prendre les bonnes décisions sur le terrain. Possédant un tempérament de leader, il n’hésite pas à remobiliser ses coéquipiers et à donner de la voix quand il le faut. Il doit cependant s’épaissir physiquement et peut encore intensifier son travail défensif. Son jeu de passes peut parfois se retrouver perfectible, bien que ce soit exclusivement sur les transmissions à longue distance. Il est encore jeune et ne peut que progresser. »

Ivan Ilić (21) had just played 108 mins for the NT before this crucial match, replacing 1 of our best in Sergej.

Started timid – like our entire team – but grew as the game progressed. His 2nd half was fantastic, on both ends, rewarded with an assist.pic.twitter.com/1pAAkRrOP6

— Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) September 28, 2022