Mercato OM : Qui est Kevin Mbabu (nouvelle piste) ? L’avis d’un spécialiste !

Alors que le nom de Kevin Mbabu est associé à l’Olympique de Marseille depuis quelques heures, Valentin Schnorhk journaliste spécialisé du football suisse nous en dit un peu plus sur le latéral de Wolfsburg.

L’international suisse qui évolue au VFL Wolfsburg depuis 2019, serait dans le viseur de l’OM qui a placé Pol Lirola sur la liste des transfert. Le latéral droit de 27 ans est évalué à 9 millions d’euros d’après transfermarkt et pourrait s’avérer être une opération peu coûteuse alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Valentin Schnork, spécialiste du football suisse nous éclaire quant au profil du joueur.

« Le genre de joueur qui plaît » – Schnorhk

» Il a 27 ans, c’est un joueur qui a eu un début de carrière assez compliqué dans le sens où il commence à Servette en première équipe il avait 16 ans, il fait un match, le mercato d’après il part à Newcastle et pendant deux saisons et demi il a enchaîné blessures et les matchs avec l’équipe réserve. Puis en 2016 il revient en suisse chez les Young Boys, qui se construisent et donc lui il s’impose petit à petit il avait 21, 22 ans. On commence à lui faire confiance. Il joue latéral droit et c’est un des meilleurs du Young Boys de ces années là, ils gagnent 2 titres de championnat. En 2018, il est élu meilleur joueur du championnat donc déjà c’est un beau passeport, puis il commence à être appelé en équipe de suisse après la coupe du monde. » Valentin Schnork Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

Mbabu avait eu Ronaldo en face à face, il avait montré beaucoup de résistance

« Mais c’est un joueur qui est extrêmement athlétique, ça veut dire qu’il est capable de redoubler d’effort, il a une vitesse de pointe qui est très impressionnante et il a une puissance une fois qu’il arrive lancé il peut déborder beaucoup de défense. Par contre il a ses carences, notamment techniquement son centre derrière il peut ne pas être très propre, il peut avoir un placement parfois pas hyper rigoureux, il est tellement porter vers l’avant, notamment un alignement qui n’est pas toujours extraordinaire. Par contre il a une présence dans les duels qui est très forte, il met énormément d’énergie donc c’est le genre de défenseur, le genre de joueur qui plaît parce qu’il est capable d’aller faire du pressing assez loin et de manière intelligente, d’aller mettre beaucoup d’énergie, d’aller récupérer un ballon. Il va résister contre des très bons joueurs dans les duels par exemple. Quand il était à Young Boys en ligue des champions, il avait eu Ronaldo en face à face, il avait montré beaucoup de résistance. » Valentin Schnork Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

Ce n’est pas le latéral que tu peux aller mettre à l’intérieur du jeu

« Il a eu beaucoup de blessures au début de sa carrière, une fois arrivé à 21, 22 ans il a décidé de se prendre en main, de faire beaucoup plus attention à son hygiène de vie, il travaille avec un préparateur physique, des choses en effet normal mais des choses qui ont produit beaucoup d’effet sur lui et il se blesse beaucoup moins. Disons que quand il se blesse, ce ne sont pas des blessures inquiétantes et qui sont récurrentes au contraire c’est plutôt un joueur que tu peux solliciter beaucoup donc ça c’est intéressant. Je ne sais pas à quel point il est capable de se fondre dans l’OM de Sampaoli, ce qui est sûr c’est qu’il va être capable de courir beaucoup, il va pouvoir aller créer le surnombre après est-ce que l’application tactique de ce Sampaoli lui demanderait, est-ce qu’il en est capable , ça peut être discuter. Il va pas avoir le même rôle que Rongier par exemple, c’est pas le milieu que tu peux aller mettre latéral, ce n’est pas le latéral que tu peux aller mettre à l’intérieur du jeu, c’est pas Cancelo. Il faut qu’il soit quand même sur son côté de préférence, à différente hauteur, il peut très bien être ailier s’il faut mais c’est plutôt un latéral ou un extérieur d’une défense à 5. Mais oui Kevin Mbabu, connaissant le joueur, connaissant la personne, d’ailleurs c’est un joueur qui ne fait pas de vague dans un groupe ça s’est clair, il est réputé pour être très sociable. » Valentin Schnork Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)