Mercato OM : Qui est le jeune crack d’Arsenal Ethan Nwaneri ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir l’une des recrues les plus prometteuses de l’été. Ce mercredi, Ethan Nwaneri doit arriver à Marseille dans le cadre d’un prêt sec payant en provenance d’Arsenal. Un pari assumé par l’OM, qui mise sur le talent brut d’un joueur déjà précoce au plus haut niveau.

Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen a finalisé l’accord avec les Gunners pour le prêt du jeune milieu offensif anglais de 18 ans. Un mouvement qui s’inscrit dans la volonté marseillaise de renforcer son secteur offensif avec un profil technique, capable de s’adapter à plusieurs postes.

Un « baby Gunner » au parcours hors norme

Présenté depuis plusieurs années comme l’un des plus grands espoirs de la formation londonienne, Ethan Nwaneri incarne parfaitement l’expression de « baby Gunner ». Né à seulement trois kilomètres de l’Emirates Stadium, il a grandi avec Arsenal, intégrant la pré-académie du club dès l’âge de cinq ans. Surclassé à chaque étape, il a rapidement attiré l’attention de ses éducateurs.

Ancien sélectionneur des U16 anglais, Dan Micciche n’avait pas tari d’éloges sur Sky Sports en 2024 : « J’ai eu la chance d’entraîner Phil Foden, Jadon Sancho et Cole Palmer : pour moi, Ethan fait partie de cette catégorie de joueurs. » Une déclaration qui illustre la considération dont jouit le joueur outre-Manche.

Le 18 septembre 2022, Nwaneri est entré dans l’histoire en devenant, à 15 ans et 181 jours, le plus jeune joueur à évoluer en Premier League, lors d’un déplacement à Brentford. Gaucher, capable d’évoluer en meneur de jeu ou sur l’ensemble du front offensif, il s’est distingué par sa qualité d’élimination, sa vision du jeu et sa frappe de balle.

Un prêt pour franchir un cap sous De Zerbi

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2029, Ethan Nwaneri totalise déjà 51 apparitions toutes compétitions confondues avec l’équipe première, pour 10 buts et 2 passes décisives. Parmi ses réalisations marquantes figure une frappe enroulée du pied gauche face à Manchester City, le 2 février 2025, lors d’un large succès des Gunners à l’Emirates (5-1).

Freiné cette saison par une concurrence très dense, le jeune Anglais a surtout été utilisé comme joker, avec 12 entrées en jeu toutes compétitions confondues. Barré notamment par Martin Ødegaard au poste de meneur et par Bukayo Saka sur l’aile droite, Nwaneri a vu son temps de jeu se réduire.

C’est dans ce contexte que Mikel Arteta a validé l’option d’un prêt à l’OM, avec l’objectif clair de lui offrir du rythme et de la continuité. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le milieu offensif devra notamment progresser sur son pied droit, son travail sans ballon et son impact physique. Pour Marseille, l’enjeu est immédiat : intégrer rapidement un talent brut, capable d’apporter créativité et percussion dans le jeu offensif olympien, tout en s’inscrivant dans un projet compétitif en Ligue 1.