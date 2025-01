Mercato OM : Qui est Luiz Filipe ? L’avis d’un spécialiste !

Luiz Felipe, défenseur central brésilien naturalisé italien, est sur le point de rejoindre l’Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien réputé, le transfert pourrait être officialisé ce lundi. Un choix stratégique pour l’OM, qui cherche à renforcer sa défense en ce mercato hivernal.

L’Olympique de Marseille est actif sur le marché des transferts hivernal, et Luiz Felipe semble en passe de devenir l’une de ses principales recrues. Actuellement sous contrat avec un club en Arabie Saoudite, le joueur devrait revenir en Europe pour relever un nouveau défi dans un championnat plus exigeant. Selon les récentes informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Luiz Felipe est attendu dès ce lundi à Marseille pour finaliser son transfert.

Dominique Bailifi : « Un joueur sur lequel on peut compter »

Avec une expérience solide en Serie A à la Lazio de Rome, où il a su se faire remarquer par sa régularité et son intelligence de jeu, Luiz Felipe pourrait être une pièce maîtresse pour la défense marseillais. Pour analyser cette potentielle signature, Dominique Bailifi, spécialiste du football brésilien, nous livre son point de vue :

« Luiz Felipe est un joueur sérieux, travailleur et fiable. Lors de ses débuts au Brésil, il n’est pas passé par les grands clubs formateurs comme les Corinthians ou Santos, mais il a su s’imposer grâce à ses qualités. Son passage en Serie A lui a permis de progresser et de gagner en maturité. À la Lazio, il s’est imposé petit à petit comme un titulaire régulier, avant de tenter une aventure en Arabie Saoudite. » Cependant, Dominique Bailifi émet une réserve sur la condition physique actuelle du défenseur : « Depuis septembre, Luiz Felipe n’a joué qu’un seul match en Arabie Saoudite. Il faut donc s’interroger sur sa compétitivité et sa capacité à retrouver rapidement le rythme de la Ligue 1. Mais c’est un joueur sur lequel on peut compter, notamment grâce à son sérieux et à sa mentalité. »

Un profil adapté à l’OM

Luiz Felipe est un défenseur technique et intelligent, privilégiant l’anticipation aux duels physiques. Mesurant près de 1,88 mètre, il dispose d’une bonne pointe de vitesse pour sa taille, bien qu’il ne soit pas particulièrement connu pour son jeu de tête. Capable d’évoluer dans une défense à trois ou à quatre, il semble préférer le flanc droit dans un dispositif à trois défenseurs.

À Marseille, Luiz Felipe devrait bénéficier de la présence de coéquipiers sud-américains pour faciliter son intégration. De plus, sa maîtrise de l’italien pourrait être un atout pour communiquer efficacement avec le staff et le coach. Reste à voir s’il pourra retrouver rapidement une condition physique optimale pour répondre aux attentes du club phocéen.

Un pari hivernal à surveiller

L’arrivée de Luiz Felipe à l’OM constitue un pari pour le mercato hivernal. Si ses qualités techniques et sa mentalité professionnelle ne font aucun doute, ses récents problèmes physiques et son faible temps de jeu en Arabie Saoudite suscitent quelques interrogations.

Les supporters marseillais espèrent toutefois que cette recrue pourra rapidement s’imposer et contribuer à la réussite de leur équipe. En attendant l’officialisation du transfert, Luiz Felipe semble déjà prêt à relever le défi marseillais, sous les projecteurs de la Ligue 1.