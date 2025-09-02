Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Matt O’Riley, milieu offensif prêté en provenance de Brighton & Hove Albion. Le compte X francophone du club anglais, Brighton & Hove Albion FR, a livré une analyse détaillée du profil du joueur, entre atouts indéniables et zones d’ombre à travailler.

Un meneur de jeu créatif et polyvalent

À seulement 24 ans, O’Riley est décrit comme un joueur doté d’une excellente vision de jeu. « Il fait des bonnes passes souvent vers l’avant, grosse finition aussi et excellent tireur de penalty », souligne le compte. Capable d’évoluer en numéro 10, il peut également s’adapter à un rôle de box-to-box ou dans un double pivot.

Sa saison 2024-2025 à Brighton a été marquée par une montée en puissance progressive. Après une blessure en début d’exercice, il a su gagner sa place au fil des mois pour devenir titulaire à partir d’avril. Son entraîneur Fabian Hurzeler l’a même installé durablement dans ce rôle de meneur de jeu, qu’il affectionne particulièrement.

Des qualités techniques, mais aussi des limites

Le compte de supporters met en avant un profil complet : « Il casse des lignes à la passe, a un gros volume de jeu défensif, notamment un très bon pressing, et une excellente mobilité dans les petits espaces grâce à une bonne technique ». Une polyvalence précieuse pour l’OM, qui retrouve en lui un joueur capable d’apporter dans plusieurs registres.

Officiel pour O’Riley https://t.co/kC1TWnhElA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025



Cependant, certains points faibles sont soulignés. Sa vitesse en transition reste limitée, son efficacité devant le but parfois irrégulière, et son mental est jugé perfectible. « Il se met beaucoup la pression, ce qui n’aidera pas au Vélodrome », analyse le compte, rappelant que ce début de saison en Angleterre n’a pas été convaincant, notamment avec une absence remarquée contre Manchester City.

Face à la concurrence accrue à Brighton (Gruda, Kostoulas, Gomez), le prêt à l’Olympique de Marseille apparaît comme une opportunité de relancer sa carrière. Avec une possible option d’achat estimée à 30 millions d’euros, O’Riley devra rapidement convaincre au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi.

Si on part sur le 4-2-3-1 et que l’on imagine Medina en central… histoire de voir à quoi ressemble l’effectif… #MercatOM #OM pic.twitter.com/3OLzs6Br7P — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2025



Pour l’entretien complet :

1 – Quel est le style d’ORiley, sa saison à Brigthon (malgré sa blessure), son meilleur poste ?

“Un joueur avec une excellente vision de jeu et qui fait des bonnes passes souvent vers l’avant, grosse finition aussi et aussi excellent tireur de penalty. Il se préfère en 10 mais il est capable de jouer dans un double pivot ou en box-to-box. en 10. Il sort d’une saison 24-25 correcte avec une bonne saison en 10 et excellente en 8, sa blessure l’a freiné en début de saison mais il a été décisif lorsqu’il le fallait, il a gagné sa place au fur et à mesure de la saison jusqu’à devenir le titu en 10 à partir d’Avril 2025. Hurzeler le préfère à ce poste et il a donc fait toute la présaison à ce poste également.”

2 – Ses qualités, ses défauts…

“Au niveau des qualités il casse des lignes à la passe, à un gros volume de jeu défensif notamment un très bon pressing et a une excellente mobilité dans les petits espaces grâce à une bonne technique, enfin il est polyvalent sur les postes Pour ses défauts c’est son imprécision parfois dans les occasions qu’il créer, le fait aussi qu’il se mette beaucoup la pression n’aidera pas au Vélodrome, son mental au global doit être travailler, ce début de saison typiquement il a pas su débloquer des situations alors qu’Hurzeler lui a laisser les clés du camion, et sa vitesse car en transition c’est pas le plus dingue.”

3 – Pourquoi Brighton le laisse partir ?

“On a 5 joueurs à son poste de 10 préférentiel dont des nouvelles recrues avec un plus gros potentiel (Kostoulas ou même Gruda). Il a fait un début de saison clairement mauvais et contre City n’a même pas jouer dans la victoire ce dimanche, où Gruda a montrer qu’il serait le titulaire de la saison et même un Gomez qui est un peu plus derrière dans la hiérarchie a montrer de belles choses. Brighton a tout miser sur O’Riley et voulait le voir jouer, mais force est de constater qu’il a eu du mal à s’adapter au système de Fabian. Un prêt est le mieux pour lui dans ce contexte où il retrouvera la LDC comme il a connu au Celtic, dans un environnement concurrentiel et stimulant, si option d’achat à 30M s’avère vraie, c’est aussi bien payer, en espérant qu’il retrouve de sa superbe qu’il a montré la saison dernière et au Celtic.”