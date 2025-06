Mercato OM : qui est Park Seung-Soo ? L’avis des spécialiste de KLeague (coup de clim !)

Selon les informations du compte spécialisé @iMiaSanMia, l’Olympique de Marseille suivrait de près Park Seung-Soo, jeune ailier sud-coréen évoluant au Suwon FC en K League 2. Un intérêt qui intrigue, tant le joueur semble encore loin des standards européens. Pour mieux cerner son profil, le média FCMarseille a sollicité l’avis du compte @KLeagueFr, spécialiste du football sud-coréen.

Sur les qualités du joueur, @KLeagueFr est clair : « Vitesse, accélération sur un pas, changement de rythme ». Park Seung-Soo est un joueur percutant, capable de faire des différences sur ses premiers appuis. Toutefois, il reste très perfectible : « Il y a encore beaucoup de gâchis dans le dernier geste et une certaine fragilité physique », souligne le spécialiste.

Seung-Soo n’est absolument pas prêt pour débarquer dans un club ambitieux en Europe

Le parcours du joueur est encore très limité. « Il a débuté en pro l’an dernier et a disputé 14 matchs (6,5 de moyenne en temps de jeu), puis 10 matchs cette saison (4,7 de moyenne) », précise @KLeagueFr. Cette année, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, tous en 2024. Des statistiques modestes pour un joueur qui n’a pas encore su s’imposer dans la deuxième division coréenne.

Quant à une possible arrivée à l’OM, le jugement est sans appel : « Il n’est absolument pas prêt pour débarquer dans un club ambitieux en Europe ». Le compte souligne qu’un tel transfert ne pourrait s’envisager que dans une optique de post-formation, avec un prêt ou une intégration en équipe réserve. « Il doit enchaîner les matchs pros pour s’aguerrir — là où Yang Min-hyeok, acheté par Tottenham, était indiscutable à 17 ans en Corée », rappelle-t-on.

L’intérêt marseillais semble donc davantage relever d’une logique de pari sur le long terme que d’un renfort immédiat. Reste à voir si cette piste se concrétisera ou si elle restera au stade de la rumeur. Une chose est sûre : Park Seung-Soo est encore loin d’avoir le profil pour renforcer immédiatement le groupe de Roberto De Zerbi.