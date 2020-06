Mercato OM : Qui est Pep Segura, l’ancien DS du Barça ? Présentation par deux spécialistes…

Maintenant que l’OM connait la sanction du Fair Play Financier, le recrutement du nouveau directeur sportif va-t-il s’accélérer ? Il n’y a pas que le nom d’Olivier Pickeu qui revient, celui de l’ancien directeur du football du FC Barcelone, Pep Segura est aussi évoqué. Qui est-il ?

Pep Segura a quitté le FC Barcelone en juillet 2019. L’ancien entraîneur n’a pas laissé que de très bon souvenirs aux supporters catalans lors de ses deux saisons à la tête du sportif professionnel. FCMarseille a contacté deux connaisseurs du Barça qui nous ont donné leur sentiment sur le profil du technicien de 59 ans…

Individualités plutôt que collectif ?

Ce qui est certain, comme nous l’a confié le journaliste Roger Torello, qui travaille pour le journal Mundo Deportivo, c’est que « Pep Segura est un homme très expérimenté. » Ce dernier a occupé plusieurs postes au sein du FC Barcelone avant d’en devenir le directeur du football en 2017. Tracy Rodrigo, de Furia Liga, nous rappelle son parcours : « D’abord secrétaire technique du football de la formation, puis manager général du Barça Pep Segura a été le déclencheur, avec l’aval de son président bien sûr, d’un changement profond dans le football de formation du Barça d’abord puis avec l’équipe première. Son but ? Mettre l’individualité au cœur de la formation d’abord et changer quelques critères de sélection, notamment physiques : du gabarit et de la taille. »

Une simple erreur avec les joueurs de l’équipe PREMIÈRE ?

Si cette orientation et d’autres choix ont pu déplaire aux supporters, Roger Torello garde un souvenir positif du passage de Pep Segura: « Ici au Barça, j’estime qu’il a fait du bon boulot, je sais que je ne suis pas le seul à le penser. Il est aussi passé par Liverpool donc les grands clubs, ça le connait ! Son erreur au Barça, ça a été de remettre en question l’attitude des joueurs après un match et on lui a fait payé… »

Cependant, pour Tracy Rodrigo, certains choix restent difficilement compréhensibles : « En temps que manager général, les profils choisis parfois éloignés de la philosophie Barça ont beaucoup fait parler mais il s’agissait de profils que lui avait clairement identifiés dans une nouvelle ère qu’il avait lui même instaurée. Par exemple il voulait un attaquant capable d’évoluer en pivot, connaissant la Liga : il a choisi Kevin-Prince Boateng, aberrant pour le Barça ? Oui. Mais finalement pas si stupide pour un autre club. Ce qu’on peut mettre à son crédit pour une éventuelle venue à l’OM. Pour les recrues « stars » : Dembele ou encore Coutinho, on doit pour le coup parler d’un souhait global du club et de la direction. »

Le départ de Segura un soulagement ?

Elle conclut d’ailleurs en précisant que Segura « ne va pas laisser un bon souvenir au Barça c’est certain. Son départ a plutôt provoqué un sentiment de soulagement. Il a certes des bonnes ventes à son actif mais qui ont souvent permis de réparer des erreurs de casting. » Le président Eyraud veut-il lancer sa phase 2 avec un technicien expérimenté comme Pep Segura ou peut-il miser sur un profil plus jeune ? Patience…

Propos recueillis par Mourad Aerts et Téo Greuzat