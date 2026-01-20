Mercato OM : Qui est Quinten Timber ?

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille avance sur plusieurs dossiers au milieu de terrain. En parallèle des discussions avec Angers pour Himad Abdelli, les dirigeants marseillais ont activé une autre piste menant à Quinten Timber, milieu international néerlandais de Feyenoord, dont le profil est étudié de près.

Un dossier ouvert en parallèle d’Abdelli

Comme souvent lors des mercatos marseillais, les pistes se multiplient rapidement en fonction des opportunités. La recherche d’un renfort dans l’entrejeu ne se limite pas au seul dossier Himad Abdelli, dont la situation contractuelle à Angers reste un sujet central à six mois de la fin de son bail. En attendant de trouver un terrain d’entente avec le SCO, l’OM s’est positionné sur Quinten Timber, également libre en juin prochain.

Âgé de 24 ans, le milieu néerlandais a officialisé ce week-end son intention de quitter Feyenoord, où sa relation avec l’entraîneur Robin Van Persie s’est nettement dégradée. Le club de Rotterdam, qui avait investi plus de 7,5 millions d’euros pour l’attirer en provenance d’Utrecht en 2022, privilégie désormais un transfert afin d’éviter un départ sans indemnité.

Un international, un milieu moderne, box-to-box

Devenu international néerlandais, Quinten Timber compte huit sélections depuis 2024. Sa progression a toutefois été ralentie par une blessure au genou qui l’a privé de la quasi-totalité de la phase retour la saison dernière. Cette saison, son rendement est plus discret, notamment en raison d’un positionnement plus offensif qui met moins en valeur ses qualités de projection et d’impact balle au pied.

Le contexte sportif n’aide pas non plus. Feyenoord, actuellement deuxième d’Eredivisie à seize points du PSV Eindhoven, traverse une période compliquée. Après la défaite à domicile contre le Sparta Rotterdam (3-4), Robin Van Persie a publiquement remis en cause l’investissement du joueur à l’entraînement, actant une rupture désormais consommée.

🔹🔎 Quinten Timber à l’OM 🇳🇱⚪🔵

🔹🔎 Quinten Timber à l'OM 🇳🇱⚪🔵

Milieu polyvalent, propre sous pression, capable de casser des lignes et d'apporter de la verticalité. 🔹Profil intéressant pour le jeu de De Zerbi 🇮🇹



À l’inverse, Brian Priske, entraîneur de Feyenoord entre juin 2024 et février 2025, conserve une opinion très positive du joueur, qu’il avait nommé capitaine. « C’est un milieu moderne, box-to-box, qui sait courir longtemps et très fort avec le ballon. Il peut jouer à tous les postes du milieu. Il travaille dur, a une bonne discipline et sait faire des passes décisives ou marquer avec une bonne frappe », expliquait le technicien danois, aujourd’hui au Sparta Prague, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Timber OK avec l’OM

Malgré la concurrence, l’Olympique de Marseille espère conclure rapidement un accord avec Feyenoord, les deux clubs se connaissant bien après le transfert d’Igor Paixão l’été dernier. Cette piste ne remet pas en cause la volonté du club phocéen de renforcer son milieu de terrain en profondeur sous la direction de Roberto De Zerbi, dans un mercato qui s’annonce encore animé dans les deux sens.