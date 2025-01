Mercato OM : Qui est Santiago Gimenez, le potentiel remplaçant d’Elye Wahi? L’avis d’un spécialiste !

D’après les informations de Daniel Riolo, l’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer l’attaquant Santiago Gimenez. Football Club de Marseille a interrogé Diego Calmard, journaliste français au Mexique qui connaît bien le joueur.

Avec le départ annoncé d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer au poste d’attaquant. En cas d’arrivée, le club se serait positionné sur le profil de Santiago Gimenez d’après les informations du journaliste Daniel Riolo sur RMC. Football Club de Marseille a donc pris contact avec le journaliste français au Mexique, Diego Calmard afin d’avoir des informations sur son profil.

Santiago Gimenez, ce n’était pas un espoir

Santiago Gimenez c’est un joueur que j’ai suivi au Mexique, il a été champion du Mexique lors du championnat en 2021. C’est le fils d’un joueur argentin qui a longtemps joué au Mexique. Il s’identifie comme mexicain. Ce n’était pas un espoir de, on se disait même à un moment qu’il était là parce que son père était dans le milieu. Il joue deux saisons au Mexiquqe et il signe à Feyenoord en 2022, on trouve ça fou ici au Mexique parce que le championnat bloque souvent les joueurs. Ils incluent souvent des clauses de corruption. On trouve son transfert un peu surprenant parce qu’il est un peu maladroit, un peu gauche. Il aura eu besoin d’un temps d’adaptions aux Pays Bas mais ensuite il a explosé. Il est bon, mais ne va pas à la Coupe du Monde sans que les gens ne comprennent pourquoi. Il explose vraiment en 2023 et devient peu à peu le meilleur attaquant des Pays-Bas. Vraiment, il n’a plus rien à faire en Eredivise. Il marche sur toutes les défenses, là il était blessé pendant 2 mois mais il a toujours une moyenne à quasi 1 but par match. Il marque dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions contre de grosses équipes. En championnat, il met un triplé contre l’Ajax.

Un attaquant de surface

C’est un gaucher, un attaquant de surface. Il est assez grand, bon de la tête… Je l’ai vu aux Pays-Bas mais la défense dans ce championnat ce n’est pas forcément le point fort. Il met beaucoup de buts en partant dans le dos de la défense mais avec le jeu proposé par le Feyenoord ce n’est pas toujours ce qui est mis en avant. Les gros clubs de ce championnat proposent des jeux offensifs et se heurtent souvent à des blocs bas. Il se retrouve souvent en attaquant de surface. Il a failli signer à Notthingham Forrest cet été pour 40M€ mais il a préféré rester pour attendre un meilleur club et aussi jouer la LDC avec Feyenoord. Il a bien fait parce qu’il a marqué pas mal de buts notamment Manchester City.

Depuis cet été, il attend vraiment un nouveau challenge

Il aimerait bien partir selon les échos que j’ai mais Feyenoord ne fera partir personne cet hiver. Des Pays Bas, on nous dit qu’ils ne feront partir personne parce qu’ils n’ont pas de remplaçant pour Gimenez. Notthingham Forrest est toujours sur le coup et vu la saison qu’ils font en PL, ça ne m’étonnerait pas qu’il attende une offre de dernière minute de leur part ou qu’il attende cet été pour les rejoindre voire un meilleur club en Angleterre. En sélection ça ne se passe pas très bien, il doit être à 4 buts en 25 matchs… Depuis cet été, il attend vraiment un nouveau challenge parce que selon moi il n’a plus rien à faire aux Pays-Bas.