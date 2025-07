Mercato OM : Quid de Neal Maupay ?

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival avec plusieurs incertitudes, notamment en attaque. L’un des dossiers sensibles concerne Neal Maupay, dont l’avenir au club semble de plus en plus flou. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé pour épauler voire concurrencer Amine Gouiri, a bouleversé la hiérarchie offensive.

Lors de la préparation estivale, Neal Maupay n’a pas su se démarquer. Ses prestations jugées trop discrètes par certains observateurs ont-elles convaincu Roberto De Zerbi ? Malgré leur relation de confiance établie depuis la saison dernière. Le technicien italien, s’il apprécie l’état d’esprit de l’ancien joueur de Brentford, l’a clairement rétrogradé au troisième rang dans la hiérarchie des attaquants avec l’arrivée d’Aubameyang.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Maupay conserve un statut apprécié dans le vestiaire. L’an passé, il s’était montré utile dans la rotation et dans certains matchs importants. Il ne cache pas son envie de rester à Marseille pour disputer la Ligue des champions, objectif majeur de sa carrière.

