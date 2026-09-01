Mercato OM : Quinten Timber cédé pour 20 M€ ?

Le départ de Quinten Timber est tout proche. Selon L’Équipe, les discussions entre l’OM et Crystal Palace sont quasiment conclues pour un transfert estimé à 20 millions d’euros bonus compris.

Relancées ce mardi après-midi, les négociations ont fortement avancé dans les dernières heures du mercato anglais.

Arrivé à Marseille en janvier dernier, Quinten Timber souhaitait quitter l’OM. Le club avait finalement ouvert la porte à son départ, estimant disposer de suffisamment de solutions au milieu de terrain.



Selon L’Équipe, l’opération doit se conclure autour de 20 M€ bonus compris. Ce départ représente aussi une opération importante pour les finances marseillaises. L’OM cherche toujours à réduire sa masse salariale après son passage devant la DNCG et n’a pu enregistrer aucune recrue cet été. Par contre sportivement, Genesio va devoir faire avec un élément important au milieu, d’autant que Kondogbia et Nnadi sont blessés…

À quelques minutes de la fermeture du marché anglais, le transfert de Timber à Crystal Palace est donc quasiment bouclé.