Mercato OM : « Rabiot s’assoit sur plusieurs millions d’euros »

Adrien Rabiot, après son passage à la Juventus, a choisi de rejoindre l’OM en septembre, malgré des offres financières plus attractives d’autres clubs européens, perdant ainsi plusieurs millions d’euros. Bien payé à Marseille avec un salaire de 530 000 euros par mois, il a également révélé avoir été un grand fan de l’OM durant son enfance, selon son ancien formateur.

Adrien Rabiot, après un passage à la Juventus, a signé à l’Olympique de Marseille en septembre dernier, choisissant de s’engager avec le club phocéen alors qu’il était libre de tout contrat. Bien que plusieurs clubs européens lui aient proposé des salaires plus élevés, l’international français a préféré rejoindre l’OM, une décision qui pourrait lui faire perdre des millions d’euros, selon La Provence, qui a interrogé un proche du joueur : « Après l’Euro, il avait besoin de souffler physiquement et psychologiquement. Il a eu des propositions intéressantes, mais ne trouvait pas ce qu’il recherchait. Pour l’OM, c’était le moment, même si Adrien s’assoit sur plusieurs millions d’euros. »

Rabiot voulait un challenge sportif plus que financier

Malgré cette perte financière, Adrien Rabiot reste bien rémunéré à l’OM, son salaire devrait même être plus conséquent la saison prochaine avec une qualification en Ligue des Champions. Un aspect qui ne semble pas l’avoir déstabilisé, car il semble satisfait de son choix. D’ailleurs, l’ancien formateur de Rabiot, Sébastien Fontaine, a révélé que le joueur, enfant, était un grand fan de l’Olympique de Marseille : « Je vous confirme qu’il aimait bien l’OM quand il était petit, plus que le PSG ». Cette déclaration éclaire d’une nouvelle manière le parcours du milieu de terrain, qui semble avoir retrouvé à l’OM un club qui lui convient à la fois sportivement et émotionnellement.

Ce choix de carrière pour Adrien Rabiot montre un aspect plus personnel du joueur, qui a sans doute privilégié des raisons profondes, au-delà de l’aspect financier, pour s’engager avec l’OM.