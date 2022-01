Mercato OM : Rendez-vous en juin pour Milik et Kamara !

Le mercato hivernal de l’OM n’est peut être pas encore terminé. Alors que la Premier League pourrait faire le forcing pour récupérer Duje Caleta Car et/ou Bamba Dieng, les dossiers Boubacar Kamara et Arek Milik seraient classés pour cet hiver…

L’incertitude plane sur ces dernières jours de mercato de janvier. Alors qu’Alvaro est poussé vers la sortie, d’autres joueurs comme Dieng et Caleta Car seraient sollicités par des écuries de Premier League. A contrario, les dossiers Arkadiusz Milik et Boubacar Kamara semblent réglés pour cette période de transfert dixit l’Equipe…

Le quotidien sportif explique que l’attaquant polonais « finira la saison à l’OM, sauf coup de théâtre. » L’OM ne veut pas entendre parler d’un départ cet hiver et attendra de voir ce qui se présente cet été. Le média précise que « le clan du joueur aussi était ouvert à la discussion, en cas de belle opportunité ». Mais rien de concret ne s’est présenté et le joueur serait très motivé à l’idée de regagner sa place et surtout montrer son niveau. D’ailleurs Milik travaille d’arrache pied pour être au top, il était par exemple seul à bosser en solo au centre d’entrainement lundi, jour de repos donné à l’effectif. Sampaoli et son attaquant travaille aussi pour trouver une place plus efficace dans le système de jeu…

Pas de départ cet hiver pour Milik et Kamara

Autre cas bien différent, celui de Boubacar Kamara. Le minot formé au club sera libre en juin prochain et ne devrait pas quitter Marseille cet hiver. Malgré l’interêt de l’AS Roma et de plusieurs clubs anglais, ce dernier devrait terminer la saison avant de partir libre. Longoria tente toujours de le convaincre de prolonger, mais le milieu de terrain devrait opté pour un départ libre en juin. D’autant que Kamara aura le choix, le Bayern et Manchester United seraient sur les rangs…

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)