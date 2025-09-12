Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Repartir de zéro ! Comment ? Avec qui ?
OM Actualités

Mercato OM : Repartir de zéro ! Comment ? Avec qui ?

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

La rentrée est chargée pour l’Olympique de Marseille et l’équipe de Débat Foot Marseille revient avec un tout nouveau numéro disponible dès maintenant sur  notre chaine YouTube.
Autour de la table, @charles_debono, @BenFCM et @rayane_bnmk décryptent l’actualité brûlante de l’OM.

Au programme de cette émission :

🔹 Gros Débat : l’OM repart-il de zéro ?
Avec toutes ces recrues, faut-il imaginer un nouveau départ complet pour le club ?

🔹 Et maintenant, quel onze ? Quel système ?
Quelle charnière ? Quelle défense ? Comment intégrer les nouvelles recrues dans le schéma de De Zerbi ?

🔹 La folle semaine de l’OM : Lorient, Real Madrid, PSG, Strasbourg !
Un marathon de haut niveau qui pourrait déjà donner le ton de la saison.

🔹 Actu : Mandanda, Rabiot, De Zerbi…
Mandanda vers la fin de carrière, le message de Rabiot, et les dernières sorties du coach marseillais.

👉 L’émission est disponible ici : http://t.ly/C9Hmc

Rejoignez la discussion, réagissez et partagez vos analyses !
#TeamOM #DFM

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823