Mercato OM : Repartir de zéro ! Comment ? Avec qui ?

La rentrée est chargée pour l’Olympique de Marseille et l’équipe de Débat Foot Marseille revient avec un tout nouveau numéro disponible dès maintenant sur notre chaine YouTube.

Autour de la table, @charles_debono, @BenFCM et @rayane_bnmk décryptent l’actualité brûlante de l’OM.

Au programme de cette émission :

🔹 Gros Débat : l’OM repart-il de zéro ?

Avec toutes ces recrues, faut-il imaginer un nouveau départ complet pour le club ?

🔹 Et maintenant, quel onze ? Quel système ?

Quelle charnière ? Quelle défense ? Comment intégrer les nouvelles recrues dans le schéma de De Zerbi ?

🔹 La folle semaine de l’OM : Lorient, Real Madrid, PSG, Strasbourg !

Un marathon de haut niveau qui pourrait déjà donner le ton de la saison.

🔹 Actu : Mandanda, Rabiot, De Zerbi…

Mandanda vers la fin de carrière, le message de Rabiot, et les dernières sorties du coach marseillais.

👉 L’émission est disponible ici : http://t.ly/C9Hmc

Rejoignez la discussion, réagissez et partagez vos analyses !

#TeamOM #DFM