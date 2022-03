Mercato OM : Retournement de situation possible pour Amine Harit…

Prêté pour une saison par Schalke, Amine Harit a été recruté pour doubler le poste de Dimitri Payet. Malgré des débuts réussis, il s’est ensuite un peu perde et son temps de jeu a diminué. L’international marocain était de nouveau titulaire hier face à Brest. Il a réalisé une belle performance qui pourrait changer sa fin de saison et donc son avenir à Marseille…

Titulaire et auteur d’un bon match à Monaco lors de la 5e journée de Ligue 1, Harit n’a ensuite débuté que 4 matches (Angers, Nantes, Brest et Bordeaux). Avant ce déplacement à Brest, Harit n’a pas été incorporé dans le onze depuis le 7 janvier dernier. Un retour réussi pour le milieu offensif de 24 ans qui a participé à 14 matches de L1. Ce bon match, et sa possible titularisation en Conference League jeudi prochain (Payet est suspendu), peuvent-ils relancer un joueur qui n’est que prêté ?

Interrogé après la rencontre sur son avenir, Harit n’a pas voulu se mouiller.

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (13/03/2022)

Alors que son départ semblait inéluctable, le bon match d’Amine #Harit peut-il changer l’a donne pour un transfert en fin de saison ? #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 14, 2022

Harit vs Brest 🇲🇦🤩 RT x Follow 🤙 pic.twitter.com/BZXx2XLzce — OM Comps (@CompsOM_) March 13, 2022

Dans l’un des derniers épisodes d’Objectif Match, le milieu offensif n’a pas caché sa frustration de peu jouer… Il aimerait accrocher un titre avant de quitter le club.

« C’est frustrant, c’est dur, je vais pas dire le contraire. J’ai envie de jouer. Mais le coach a des choix à faire, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Si en plus de cela, ça ne se passait pas bien, j’aurais lâché l’affaire. Mais avoir des mecs qui te font rire, te remontent le moral, ça aide. C’est une frustration personnelle mais les matchs sont gagnés. (…) La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille juste. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer… Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. » Amine Harit – Source : Objectif Match (16/02/2022)