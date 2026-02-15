Mercato OM : retournement de situation pour Habib Beye ?

L’annonce du départ de Medhi Benatia du poste de directeur du football à l’OM crée une nouvelle incertitude autour de l’avenir du club phocéen, et notamment sur la piste menant à Habib Beye pour devenir entraîneur principal. Ce départ, effectif ce dimanche via les réseaux sociaux de Benatia, intervient quelques jours après la séparation avec Roberto De Zerbi et pose de sérieuses questions sur la stabilité de l’organigramme olympien.

Benatia, un départ qui change la donne à Marseille

Medhi Benatia a annoncé sa démission de son rôle de directeur du football de l’Olympique de Marseille ce dimanche 15 février, décision rendue publique sur ses réseaux sociaux et confirmée par plusieurs médias spécialisés. Cette décision fait suite au départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui avait quitté le club en début de semaine.



Le timing est jugé préoccupant par plusieurs observateurs, car Benatia était impliqué dans la recherche du successeur de De Zerbi, notamment en soutenant la candidature de Habib Beye, ancien entraîneur du Stade Rennais et ancien joueur marseillais.

Selon plusieurs sources, c’est bien Benatia qui avait activement porté le dossier Beye en interne, organisant une rencontre avec lui afin d’évoquer une arrivée à l’OM.

Une piste Habib Beye qui s’éloigne

Avec le départ de Benatia, la piste menant à Habib Beye paraît désormais nettement moins solide. Plusieurs médias indiquent que la dynamique autour de l’ancien coach rennais est directement liée à l’impulsion donnée par l’ex-directeur sportif.

À ce stade, aucune officialisation n’a été faite quant à la nomination de Beye comme entraîneur principal de l’OM, et le club reste sans coach désigné après le départ de De Zerbi.

La crise interne autour de l’organigramme se matérialise donc par une recomposition des responsabilités et une remise à plat des choix sportifs à venir, notamment pour un club encore engagé en Ligue 1 cette saison.

Dans l’immédiat, l’Olympique de Marseille doit clarifier sa situation technique et administrative avant d’officialiser un successeur à Roberto De Zerbi et de trancher définitivement dans le dossier Habib Beye, qui semble perdre de son crédit au sein de la direction phocéenne.