Mercato OM : Ribalta tente un latéral gauche brésilien ?

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, la direction de l’OM connait l’importance des pistons et pourrait recruter deux éléments. Alors que le nom de Clauss est évoqué à droite, Nuno Gomes serait pisté à gauche. Mais un brésilien de Serie A serait aussi visésé…

En effet, selon le journaliste Lahcen Senhaji, l’OM suit de près la situation de Rogerio : « Info : l’OM s’intéresse à Rogério (Sassuolo) pour le poste de latéral gauche. Un latéral ultra-offensif qui ne joue pas toujours car moins à l’aise dans la défense à 4 de Dionisi. L’OM souhaite en priorité un prêt avec option d’achat. » Le défenseur gauche de 24 ans a disputé 111 matchs en Serie A (Juventus de Turin, Sassuaolo). Il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 et semble bien adapté au système de Tudor. Rogerio semble adapté au 3-4-3 de Tudor, un prêt serait étudié en alternative à la piste de Nuno Tavares.

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

